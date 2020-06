Il Borgo Don Bosco consegna il Palio dell’Amicizia ai sanitari dell’Ospedale di Asti

Il rettore Marco Scassa, con Maddalena Spessa e il direttivo del Borgo Don Bosco di Asti, hanno consegnato il Palio dell’Amicizia ai sanitari dell’Ospedale di Asti.

Nessuna distinzione tra medici e infermieri del Cardina Massaia, un dono per tutti coloro che in questi mesi si sono dedicati senza sosta alla guerra contro il Covid-19. Il Palio dell’Amicizia è stato consegnato, in rappresentanza di tutto l’ospedale, al Reparto di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva rappresentato dal Dott. Alessandro Bianchi.

E’ stata una breve e semplice cerimonia di consegna del drappo che si è svolta oggi pomeriggio, alle ore 15, nel piazzale davanti all’ingresso del nostro Ospedale alla presenza dei medici e infermieri, del Commissario ASL Dott. Messori Ioli, della Dott.ssa Ferraris, del Direttore del Pronto Soccorso Gianluca Ghiselli, del Sindaco Maurizio Rasero, del Capitano del Palio Michele Gandolfo e del Presidente del Collegio dei Rettori Filippo Raimondo.

“Ho pensato che in questo momento fosse un gesto importante di vicinanza del nostro mondo, di tutto il mondo del palio, e un segno di ringraziamento per il lavoro dei nostri medici e dei nostri infermieri. Ringrazio, prima tra tutti, la nostra Maddalena che, oltre ad aver ideato ed istituito il Palio dell’Amicizia ormai più di vent’anni fa, ha appoggiato questa idea dal primo istante e che ha finito in pochissimo tempo e con il solito entusiasmo le cuciture di velluto e la passamaneria del palio dipinto dal maestro Filippo Pinsoglio. Ringrazio quest’ultimo per il consueto splendido dipinto. E ringrazio tutti i membri del Comitato Palio che fin da subito hanno accolto con entusiasmo questa scelta” commenta sui canali social del Borgo Don Bosco Marco Scassa.