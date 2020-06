I volontari dell’Associazione di Protezione Civile Città di Asti impegnati al Rio Valmanera e in zona Isolone

Da oltre 20 anni, l’associazione Volontari di Protezione Civile Città di Asti a servizio del territorio, spesso impegnata in interventi di rimozioni di rifiuti e discariche abusive.

Sabato mattina 8 volontari sono intervenuti in due luoghi differenti della città per rimuovere rifiuti abbandonati, anche ingombranti. Il primo intervento ha interessato la zona del Rio Valmanera, imentre il secondo è stato effettuato nei pressi della tangenziale, in zona Isolone. Come sempre, anche per questi interventi Asp ha messo a disposizione i mezzi per la raccolta.