I Giovani Astigiani: “Il nuovo piano del traffico avrà inevitabilmente effetti benefici sulla valorizzazione del centro storico”

Riceviamo e pubblichiamo

Accogliamo con soddisfazione l’attuale visione riguardante il piano generale del traffico urbano. Questa coraggiosa accelerazione verso una nuova e diversa mobilità ci convince appieno.

Del resto, le scelte di lungo periodo richiedono, per definizione, cambiamenti strutturali: in quest’ottica si colloca il nuovo piano per veicolare il traffico. Il cittadino astigiano al volante circolerà entro una nuova “orbita”, quest’ultima sempre più verde, sempre più rispettosa dell’ambiente e dei pedoni.

Il nuovo piano avrà inevitabilmente effetti benefici sulla valorizzazione del centro storico, rendendolo più attrattivo, più sicuro ed economicamente più prospero.

Che si tratti di scelte avvedute risulta, tra l’altro, da una circostanza: l’aver fatto di necessità virtù. L’obbligo di estendere l’area pedonale diventa quindi l’occasione per ricomprendervi i principali musei cittadini con ciò potenziando quanto c’è di più attraente per il settore turistico-culturale; il tutto con effetti positivi per pubblici esercizi, bar, ristoranti e il commercio in genere.

Auspichiamo che l’iter sia graduale: un procedimento a formazione progressiva costituirebbe, infatti, un buon compromesso per concedere ai concittadini il tempo di “abituarsi” ai cambiamenti.

Proporremmo, tra l’altro, un atteggiamento collaborativo e non punitivo. Con l’intento di non trasformare un’ottima iniziativa in un’occasione per far cassa con le tasche dei cittadini, un’idea potrebbe esser quella di tollerare le prime violazioni (purché non gravi)

recapitando ai trasgressori, in luogo della “tradizionale” multa, un semplice avviso.

Ci piace pensare che l’operazione ” + centro storico – auto” dia un risultato positivo: una città turistica, con i suoi musei e le sue bellezze che meritatamente “riposano” entro un salotto elegante.

Siamo disponibili ad ascoltare le parti tecniche, sociali ed economiche affinché la Giunta possa apportare ed attuare le modifiche più largamente condivise.

Ad oggi, apprezziamo l’audacia e lo spirito proteso verso un cambiamento, a nostro avviso, corretto e inevitabile.

I giovani Astigiani