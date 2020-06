I Castelli Aperti in Piemonte di domenica 21 giugno

La rassegna Castelli Aperti prosegue anche domenica 21 giugno con tante aperture in Piemonte.

In Provincia di Asti, oltre ai camminamenti e al torrione di Moncalvo, e l’area del Castello di Castelnuovo Calcea, si può visitare il Castello di Monastero Bormida. I turni di visita sono fissati con partenza alle ore 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Magnifica è la Langa Astigiana che lo circonda, meta ideale per una gita domenicale fuori porta.

TUTTE LE APERTURE DEL WEEKEND

PROVINCIA DI ASTI

Torrione e camminamenti del Castello di Moncalvo

Orari di apertura dell’Ufficio Turistico: sabato e domenica 9.30-18.30. I camminamenti sono aperti su prenotazione in altre giornate per visitatori individuali (min. 5 persone) e gruppi.

Visita libera, con pannelli informativi, o guidata (dal Punto Informazioni Turistiche).

Gratuito.

INFORMAZIONI

p.zza Antico Castello, 1 – 14036 Moncalvo ( AT )

Tel: +39 388 6466361

Email: protocollo@comune.moncalvo.at.it, info@prolocomoncalvo.it

Castello di Monastero Bormida

Visite guidate con partenza alle ore 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.

COSTO BIGLIETTO Intero 3 €; ridotto (7-14 anni), gruppi (min. 30 persone) e scuole 2 €; gratuito fino a 6 anni, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

INFORMAZIONI

piazza Castello, 1 – 14058 Monastero Bormida ( AT )

Tel: +39 0144 88012, +39 328 0410869

Email: info@comunemonastero.at.it

Area del Castello di Castelnuovo Calcea

Aperto tutto l’anno. Accesso libero: giorni feriali h 9.00-13.00, sabato, domenica e festivi h 10.00-17.00 (autunno/inverno), h 10.00-19.00 (primavera/estate).

Visite guidate: 7 giugno, 5 luglio, 6 settembre, h 15.00-18.00. Le visite partono alle 15.00, 16.00 e 17.00.

Gratuito.

INFORMAZIONI

piazza Castello, 1 – 14040 Castelnuovo Calcea ( AT )

Tel: +39 0141 957125, +39 347 0834805

Email: info@comune.castelnuovocalcea.at.it

PROVINCIA DI TORINO

Castello Galli della Loggia

Visite guidate. ORARIO15.00-18.00. Le visite partono ogni ora.

COSTO BIGLIETTO Intero € 8,00; Abbonamento Musei Torino Piemonte 7 €; ridotto € 5,00 (bambini 5 – 10 anni); gratuito per visitatori con disabilità e loro accompagnatori, abitanti di La Loggia, guide turistiche certificate.

INFORMAZIONI Via della Chiesa, 41 – 10040 La Loggia ( TO ) Tel: +39 339 2629368 Email: info@castelliaperti.it Web: http://www.castellogalli.it

Castello di Masino a Caravino

Dal 22 maggio: apertura straordinaria nel fine settimana, solo su prenotazione. Si consiglia la prenotazione online: https://www.musement.com/it/torino/biglietti-per-castello-e-parco-di-masino-224590/?aid=FAIMasino

ORARIO: 11.00-19.00.

COSTO BIGLIETTO: Intero 14 €; gruppi (min. 20 persone) 11 €; Abbonamento Musei Torino Piemonte 9 €; ridotto (6-18 anni) 7 €; scuole 3 €; gratuito fino a 5 anni, soci FAI, National Trust, visitatori con disabilità con accompagnatore. In occasione di eventi e manifestazioni i biglietti possono subire variazioni.

INFORMAZIONI

via al Castello, 1 – 10010 Caravino (TO )

Tel: +39 0125 778100 Email: faimasino@fondoambiente.it

Castello di Pralormo

domenica 10.00-19.00. Per la visita del Castello si consiglia la prenotazione telefonica (dal Lunedì al Venerdì in orario 9-18 tel. 011 88 48 70 – Sabato e Domenica tel. 348 85 20 907).

Parco: visita libera; Castello: visita guidata

COSTO BIGLIETTO: CASTELLO: intero 9 €; gruppi e convenzioni 8 €; ridotto (4-12 anni) e visitatori con disabilità 5 €; gratuito fino a 4 anni ed accompagnatori dei visitatori con disabilità.

IL TRENINO DEL CONTE (visita per piccoli gruppi, da 5 a 12 persone): intero 12 €; convenzioni 10 €; ridotto (6-12 anni) 8 €. La visita sotto i 6 anni è sconsigliata. CASTELLO e IL TRENINO DEL CONTE: intero 15 €; ridotto 10 €.

INFORMAZIONI

via Umberto I, 26 – 10040 Pralormo ( TO)

Email: filippo.pralormo@gmail.com, pralormo.design@libero.it

Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo

Dal 1 giugno riapre la mostra “La fotografia di Oliviero Toscani”, inserita all’interno del Castello e del Parco.

Castello e Parco: sabato, domenica e lunedì, con orario 10.00-19.00. Si richiede la prenotazione.

COSTO BIGLIETTO

Castello – Mostra di Oliviero Toscani e Parco: intero 12 €; gruppi e ridotto (14-26 anni, over 65) 10 €; ridotto (6-14 anni, Carta Giovani Città di Pinerolo) 5 €; gratuito fino a 6 anni, Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino+Piemonte Card, Passaporto culturale.

Parco: ingresso 5 €.

INFORMAZIONI

via Cardonata, 2 – 10060 San Secondo di Pinerolo ( TO )

Tel: +39 0121 502761 Email: info@fondazionecosso.it, prenotazioni@fondazionecosso.it

PROVINCIA DI CUNEO

Castello di Monticello D’Alba

Aperture con orario 10.00-12.30 e 14.30-18.00. Prenotazione fortemente consigliata.

Visita libera nel parco. Visita guidata nel castello. Durante l’emergenza sanitaria, la visita all’interno del Castello è stata rimodulata con dei QR code, in modo tale che il visitatore possa godere della bellezza e della storia dell’edificio in maggiore autonomia.

COSTO BIGLIETTO Intero 7 €; gruppi (min. 15 persone) ed Abbonamento Musei Torino Piemonte 6 €; ridotto (6-13 anni) 4 €; visita libera al Parco 2,5 €; gratuito fino a 5 anni, visitatori disabili, giornalisti, capogruppo e guide turistiche.

INFORMAZIONI piazza San Ponzio, 2 – 12066 Monticello D’Alba ( CN )

Tel: +39 347 4437144 Email: info@roerodimonticello.it

Forte Albertino di Vinadio

Giugno aperto: sabato 14.30-19.00, domenica e festivi 10.00-19.00. Visita libera o guidata.

Modifiche ai percorsi di visita per la sicurezza dei visitatori: Gli spazi espositivi sono fruibili in modo autonomo con un itinerario a senso unico, con ingresso da Porta Francia ed uscita a Porta Neirassa. Gli ingressi saranno contingentati (massimo 5 persone ogni 10 minuti), si avrà l’obbligo della mascherina e dei guanti, questi ultimi per l’uso delle postazioni touch screen. All’ingresso e nel percorso saranno disponibili gel disinfettante e guanti.

Visite guidate nel mese di giugno: sabato alle 15.00 ed alle 16.30, domenica alle 11.00, 14.00, 15.30, 17.00, i visitatori dovranno mantenere le distanze di sicurezza (massimo 10 persone) ed indossare la mascherina. La prenotazione è vivamente consigliata.

Sono temporaneamente chiuse le postazioni di realtà virtuale, in sostituzione è disponibile l’app “La lettera perduta”, che permette di compiere un’appassionante missione basata su fatti realmente accaduti nel Forte, direttamente dal proprio smartphone.

COSTO BIGLIETTO

Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero 7 €; ridotto 5 €.

Visita guidata del Forte: intero 6 €; ridotto 4 €.

Vinadio Virtual Reality: 3 €.

Biglietto cumulativo: intero 10 €; ridotto 8 €.

INFORMAZIONI

piazza Vittorio Veneto – 12010 Vinadio ( CN )

Tel: 0171 959151 , 340 4962384 Email: info@fortedivinadio.it

Museo Civico Antonino Olmo e Gipsoteca Davide Calandra di Savigliano

Sabato 15.00-18.30, domenica 10.00-13.00, 15.00-18.30.

Visita libera, guidata su prenotazione.

COSTO BIGLIETTO Intero 5 €; gruppi 4 €; ridotto (6-25 anni, over 65, Unitre Savigliano, visitatori con disabilità ed accompagnatore, tessera Amici di Castelli Aperti) 3 €; scuole 2 €; gratuito fino a 5 anni, scuole del Comune di Savigliano, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

INFORMAZIONI

via San Francesco, 17/19 – 12038 Savigliano ( CN )

Tel: +39 0172 712982 Email: museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Filatoio di Caraglio

Sabato, con orario 15.00-20.00, domenica e festivi, con orario 10.00-20.00. Si richiede la prenotazione.

Le visite guidate, per gruppi di massimo 10 persone, partono con i seguenti orari: sabato alle 15.30, 16.30, 17.30, 18.30; domenica e festivi 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18:30.

MODALITÀ DI VISITA

Museo del Setificio Piemontese: visita guidata , per un massimo di 10 persone alla volta per poter garantire le distanze. Si richiede quindi la prenotazione telefonica allo 0171 61 83 00 oppure via e-mail a info@fondazionefilatoio.it.

Mostre temporanee: visita libera o con audioguida.

COSTO BIGLIETTO: Museo del Setificio Piemontese: intero 9 €;

ridotto (7-18 anni, studenti universitari fino a 25 anni, insegnanti, soci Acli, TCI) e gruppi (min. 15 persone) 6 €; gratuito fino a 6 anni, residenti a Caraglio la domenica mattina, Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino+Piemonte Card, guide turistiche della provincia di Cuneo, soci ICOM, giornalisti, visitatori con disabilità con accompagnatore.

INFORMAZIONI

via Matteotti, 40 – 12023 Caraglio ( CN )

Tel: +39 0171 618300, 0171 610258 Email: info@fondazionefilatoio.it

Castello di Monteu Roero

ORARIO 10.00-12.00, 14.00-18.00. Visita guidata.

COSTO BIGLIETTO: Intero 6 €; gratuito fino a 10 anni.

INFORMAZIONI

via XXV Aprile, 35 – 12040 Monteu Roero ( CN )

Tel: +39 333 7678652

Castello della Manta

Dal 22 maggio al 31 agosto: da mercoledì a venerdì, con orario 15.30-19.30; domenica e festivi, con orario 11.00-19.30.

La visita sarà guidata: si richiede quindi la prenotazione, tramite il sito www.castellodellamanta.it, oppure via mail a faimanta@fondoambiente.it o al numero 0175 87822.

COSTO BIGLIETTO Intero 12 €; studenti universitari (fino a 25 anni) 7 €; ridotto (6-18 anni) 5 €; Soci FAI, National Trust, Bienfaiteurs Amis du Louvre, residenti di Manta 3 €; gratuito: fino a 5 anni, visitatori con disabilità e accompagnatore. Biglietto famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 32 €.

In occasione di eventi e manifestazioni il biglietto potrebbe subire modifiche.

INFORMAZIONI

via De Rege Thesauro – 12030 Manta ( CN )

Tel: +39 0175 87822 Email: faimanta@fondoambiente.it

Castello di Govone

aperto venerdì, sabato e domenica;

ORARIO: 10.00-12.00 15.00-18.00;

Visita libera, con audioguide o guidata.

COSTO BIGLIETTO Intero 5 €; ridotto (over 65) e gruppi (min. 20 persone) 4 €; gratuito fino a 14 anni ed Abbonamento Musei Torino Piemonte.

In occasione di eventi e manifestazioni, il biglietto potrebbe subire modifiche.

INFORMAZIONI

piazza Roma, 1 – 12040 Govone ( CN )

Tel: +39 0173 58103

Email: info@castellorealedigovone.it

Palazzo Salmatoris di Cherasco

Mostra di Sergio Unia “Ri-Cercare la figura infinita”, fino al 13 settembre:

mercoledì-venerdì, con orario 14.30-18.30; sabato, domenica e festivi, con orario 9.30-12.30, 14.30-18.30.

Visita libera. Gratuito.

INFORMAZIONI

via Vittorio Emanuele, 31 – 12062 Cherasco ( CN )

Tel: +39 0172 427050, +39 0172 427052 (orari ufficio)

Email: turistico@comune.cherasco.cn.it

Torre di Barbaresco

Apertura venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 al tramonto. Prenotazione fortemente consigliata.

ORARIO: 10.00-20.30.

Visita libera o guidata. Il percorso si conclude con una degustazione ed un tagliere (salumi e formaggi) in terrazza.

COSTO BIGLIETTO: Intero 5 €; ridotto e gruppi (min. 10 persone) 4 €; gratuito fino a 12 anni.

INFORMAZIONI

via Torino, 67 – 12050 Barbaresco ( CN )

Tel: 333 9040135 Email: info@torredibarbaresco.it

PROVINCIA DI VERBANIA CUSIO OSSOLA

Giardini botanici di Villa Taranto

orario 8.30-18.30 (ultimo ingresso)

Le visite sono libere e le piante nomenclate.

Ingresso permesso ai cani al guinzaglio.

COSTO BIGLIETTO Intero 11 €; gruppi (min. 20 persone) 8 €; ridotto (6-14 anni) 5,5 €; scuole 4,5 €; gratuito fino a 5 anni, visitatori con disabilità ed accompagnatore, capogruppo.

INFORMAZIONI

via Vittorio Veneto, 111 – 28922 Verbania Pallanza ( VCO )

Tel: 0323 502372 Email: ente@villataranto.it

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Borgo di Rosignano Monferrato

Le visite guidate partono dall’Info Point, con orario: sabato e domenica, 10.00-12.30 e 15.00-18.00, o su prenotazione negli altri giorni della settimana.

Visita guidata. Gratuito.

INFORMAZIONI

via Roma, 19 – 15030 Rosignano Monferrato ( AL )

Tel: +39 0142 489009 (Uffici comunali), +39 377 1693394 (Info Point)

Email: info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Castello di Gabiano

visite guidate alle cantine storiche (disponibili sabato pomeriggio e domenica mattina su prenotazione obbligatoria) e la degustazione (su prenotazione).

L’Emporio dei vini è aperto tutti i giorni, con orario 10.00-12.00 e 14.00-18.00.

L’accesso al parco secolare ed al giardino a labirinto è aperto tutti i giorni, con orario 10.00-18.00.

COSTO BIGLIETTO

Intero 15 €; ridotto (6-12 anni, over 65, Tessera Amici di Castelli Aperti) 8 €.

INFORMAZIONI

Via San Defendente, 2 – 15020 Gabiano ( AL )

Tel: +39 0142 090104 Email: accoglienza@castellodigabiano.com

Castello dei Paleologi – Museo Civico Archeologico di Acqui Terme

Giugno: venerdì, 16.00-20.00; sabato e domenica 10.00-13.00, 16.00-20.00

Visita libera, visita guidata nelle giornate indicate e su prenotazione, con audioguida (al costo di 2 €).

COSTO BIGLIETTO: Intero 4 €; ridotto (6-18 anni, over 65) e gruppi (min. 20 persone) 2 €; scuole 1 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

INFORMAZIONI

via Morelli, 2 – 15011 Acqui Terme ( AL )

Tel: +39 0144 57555 Email: info@acquimusei.it

Villa Ottolenghi Wedekind ad Acqui Terme

Visite: venerdì, sabato, domenica e festivi. Secondo le nuove linee guida, è necessario prenotare telefonando al numero 335 6312093.

ORARIO Dal 15 giugno al 15 settembre: visite guidate con partenza alle 16.30

Visita guidata, con degustazione nelle cantine (circa 1 ora e 30 minuti).

COSTO BIGLIETTO: Villa, giardino e cantina con degustazione: 10 €.

Tempio di Herta (min. 5 persone, su prenotazione): 10 €.

Biglietto cumulativo (min. 5 persone, su prenotazione): 15 €.

Convenzioni; sconto del 10% T.C.I., Acri, Fai, Associazione Musei e Mostre; gratuito fino a 12 anni e capogruppo.

INFORMAZIONI

strada Monterosso, 42 – 15011 Acqui Terme ( AL )

Tel: 335 6312093 (prenotazione visite), 0144 322177 (struttura ricettiva)

Email: accoglienza@borgomonterosso.com, vittoria@borgomonterosso.com

Castello di Piovera

Giugno: visite libere nel Parco Storico, ogni domenica con orario 15.00-18.00.

La visita libera al Castello parte alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 20 persone a turno) e la visita guidata alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 10 persone a turno). Dato l’accesso limitato, si consiglia fortemente la prenotazione.

COSTO BIGLIETTO: Visita guidata del Castello, con Parco e Museo degli Antichi Mestieri: intero 12 €; ridotto (6-13 anni) 6 €; gratuito per visitatori con disabilità.

Parco, Museo degli Antichi Mestieri e collezioni del Castello (visita libera): intero 10 €; ridotto (6-13 anni) 5 €. Parco e Museo degli Antichi Mestieri: intero 5 € adulti; ridotto (6-13 anni) 2,5 €.

INFORMAZIONI

via Balbi, 2 – 15047 Alluvioni Piovera ( AL )

Tel: +39 0131 698128 , +39 346 2341141, +39 0131 698121

Email: info@castellodipiovera.it

Per tutte le informazioni www.castelliaperti.it