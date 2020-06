Grande successo per l’edizione online di Asti BenEssere

Si è conclusa da pochi minuti la settima edizione di Asti BenEssere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che quest’anno si è svolta online.

Un successo oltre le aspettative per la due giorni “telematica”, se si considera che, come gli organizzatori avevano premesso nel momento in cui hanno annunciato la versione web, “Asti BenEssere è soprattutto contatto fisico”; sono stati davvero molte le persone che hanno seguito le tante attività sulla pagina facebook o su zoom, a cui si aggiungono oltre settanta video pubblicati sulla pagina facebook Asti Benessere.

Fiore all’occhiello dell’iniziativa, che aveva come tema centrale La Cura, sono stati i tre convegni (sulla piattaforma Zoom), tutti di alta qualità grazie a relatori d’eccezione: ieri, venerdì 19, si è parlato dello “sport che cura“, con gli operatori di Hasta Fisio, Glenda Santinoli, Adele Occhionero e Selene Montaldo il fisioterapista Fabio Pungitore la psicologa Ilaria Castino, e il fisioterapista Daniele Montanaro; questa mattina, sabato 20, si è analizzata “La cura del malato’”sotto diversi punti di vista con con Annachiara Zottarel di Le Officine del cuore, con Marco Zaccarelli psicologo clinico e con Luigi D’Orsi responsabile formazione Specchiasol, mentre nel pomeriggio il tema è stato ‘La cura come stile di vita’, con Fabrizio Zago, “chimico ribelle”; Denise Bejarrano della rete AstiCambia e l’ostetrica Chiara Cattaneo.

Soddisfatti Giulia Grosso e Paolo Fiscelli della Cooperativa della Rava e della Fava: “Una scommessa vinta” dichiara Fiscelli, riferendosi alla scelta di optare per l’edizione online in un momento in cui l’alternativa poteva essere rinviarla o addirittura annullarla. “Ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita di questa edizione, a partire dagli altri componenti dello staff Fiammetta, Giovanna, un forte ringraziamento a Clara Ceppa che ha curato e fatto la regia di tutta la parte web. Grazie a tutti, ai media partner, ai relatori dei convegni, e tutti gli operatori che hanno partecipato con i video su facebook e su zoom” il messaggio degli organizzatori nel video di chiusura dell’edizione 2020