Grana, finanziati dalla Regione lavori di viabilità e della rete fognaria

La Regione Piemonte finanzierà per la metà dell’importo totale previsto per un progetto del Comune di Grana per la messa in sicurezza della viabilità comunale e la corretta regimazione delle acque meteoriche.

Il progetto è stato realizzato grazie al Geom. Pregnolato che è stato accolto con il massimo punteggio concedendo 23.195 euro.

In programma quindi asfaltatura e messa in quota di alcuni tombini in via San Sebastiano, via Roma, via Garibaldi e in via Prof. Garrone; il rifacimento di una parte della rete fognaria in via Serra Castello, la costruzione di un muretto per l’attraversamento di una strada bianca e livellamento con motograder di alcuni tratti di strade bianche.