Gli astigiani Acchiappalibri tra i protagonisti del festival Mare di libri

Gli Acchiappalibri, il gruppo di lettura dei ragazzi ospitati dalla Biblioteca Astense, è tra i protagonisti di Mare di Libri, Festival dei ragazzi che leggono, che si svolge il 12, 13 e 14 giugno, ed è l’unico in Italia ad essere completamente gestito dai ragazzi. Sarà un’edizione speciale completamente digitale, e tutti potranno iscriversi sul sito per seguire i vari eventi.

Già da un mese gli Acchiappalibri stanno collaborando all’organizzazione di vari eventi insieme ad altri gruppi di lettura. Numerosi gli incontri con scrittori e personaggi della cultura come Roberto Saviano, Michela Murgia, Fabio Geda, Marco Magnone e Davide Morosinotto. Ci sarà anche un “Pigiama party d’autore” con la partecipazione di noti scrittori che si sottoporranno alla raffica di domande scomode dei ragazzi. A chiusura domenica il concerto “A song for you – generazioni a confronto”, con la partecipazione di Alberto Pellai, Barbara Tamborini ed Eugenio degli Eugenio in via di Gioia. Gli Acchiappalibri domenica 14 giugno alle 16 saranno protagonisti dell’incontro “Evocare mondi” con lo scrittore Melvin Burgess, autore di «Junk», romanzo premiato con la Carnegie Medal, sorta di Nobel per la letteratura per ragazzi. Gli Acchiappalibri condurranno l’intervista con i ragazzi di Qualcunoconcuicorrere, loro coetanei di Firenze.

Per informazioni e per iscriversi agli eventi del Festival: www.maredilibri.it