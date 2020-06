Gel igienizzante per le mani donato dal Comune di Asti ai centri estivi della città

E’ iniziata nella mattinati di oggi, venerdì 26 giugno, e si concluderà lunedì prossimo, la consegna ai centri estivi della città da parte dei volontari del Servizio Civile del Comune di Asti di alcune confezioni di gel igienizzante mani.

Questa iniziativa, promossa dalla Banca del Dono della Città di Asti, attraverso l’Associazione il Dono del Volo, è un piccolo ma importante aiuto che l’Amministrazione vuole dare ai centri estivi cittadini per aiutarli a continuare le loro attività in sicurezza.

“Tutto serve, anche una piccola goccia può esser utile, ed è proprio in quest’ottica che si vuole supportare la ripresa di questi servizi tanto importanti per le famiglie e la cittadinanza.” – spiega l’amministrazione comunale.

I centri estivi attualmente attivi sul territorio sono 31, pronti ad accogliere oltre 1600 ragazzi per accompagnarli in esperienze di socialità e gioco in tutta sicurezza, rispettando le indicazioni sanitarie per il contrasto della diffusione del Covid.

Il Sindaco Rasero e le Assessore Pietragalla e Cotto plaudono all’iniziativa affermando che una necessaria ripartenza va accompagnata da attenzioni particolari e nel rispetto di tutte le normative vigenti, al fine di ripristinare le giuste condizioni per l’esercizio, da parte di bambini e adolescenti del diritto alla socialità, al gioco e ad esperienze di gruppo al di fuori del contesto domestico e familiare.