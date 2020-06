Gaia Spa: riconfermato il consiglio d’amministrazione e approvato il bilancio dall’assemblea dei soci

L’Assemblea degli azionisti di GAIA riunitasi lunedì 29 giugno 2020 nel salone della Provincia di Asti, ha approvato all’unanimità il Bilancio 2019 chiuso con un utile di 1.011.623 (+211.623 euro rispetto al bilancio precedente con un incremento del 26%).

Preso atto dei risultati dell’ultimo triennio l’Assemblea ha deciso di riconfermare tutto il Consiglio d’Amministrazione di GAIA: Luigi VISCONTI presidente, Flaviano FRACARO Amministratore delegato, i consiglieri Giandomenico CORTASSA, Roberto TRINCHERO e Giusi DI BARTOLO.

Rinnovato invece il Collegio sindacale (che per scelta dell’Assemblea ha anche funzione di Revisore dei conti) con la nomina del presidente il dott. Andrea FEA indicato dal Comune di Asti, della dott.ssa Federica Balbo indicata dal socio privato Iren Ambiente e la conferma della commercialista Annalisa CONTI proposta dai restanti Comuni Soci.

Il Bilancio di Esercizio 2019 di GAIA vede un fatturato complessivo di 23.059.011 di Euro, un Ebitda di 4.871.539 € (più del doppio di quanto ottenuto nel 2018 con un Ebitda di 1.869.959 €), 7.816.000 € di investimenti e una florida posizione finanziaria netta di 11.848.790 €. L’Assemblea ha deciso che l’utile di 1.011.623€, al netto della riserva legale obbligatoria per legge (il 5% pari a 50.581€), verrà interamente distribuito ai 116 azionisti in base alle quote possedute.

Il Presidente Luigi Visconti ringrazia “innanzitutto il sindaco di Asti per la rinnovata fiducia accordata e poi tutti i dipendenti dell’azienda, i Consiglieri e il Collegio Sindacale che in questi anni lavorando con professionalità e competenza hanno portato GAIA ad ottenere questi importanti risultati”.

Per l’ing. Flaviano Fracaro “la fiducia ricevuta con la nomina di Amministratore Delegato è un importante riconoscimento della buona gestione svolta in questi anni. Ringrazio Iren Ambiente per questo incarico e proseguiremo a lavorare con il massimo impegno per attuare gli investimenti previsti sugli impianti, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano industriale di GAIA”.