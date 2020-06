Furto di arnie a Ceresole d’Alba, denunciato un uomo

I Carabinieri della Stazione di Sommariva del Bosco hanno denunciato un uomo ritenuto il presunto responsabile del furto di diverse arnie trafugate da una struttura privata nel Roero.

L’episodio è accaduto nel mese di aprile, quando un apicoltore professionista ha denunciato il furto di oltre trenta arnie contenenti altrettante famiglie di api, custodite in un terreno di sua proprietà dell’agro di Ceresole d’Alba. In quell’occasione i malviventi, per compiere il furto hanno dapprima danneggiato la recinzione per crearsi un varco e violare così la proprietà.

Pochi giorni orsono i Carabinieri della Stazione di Sommariva del Bosco, a conclusione di una mirata attività investigativa, svolta anche grazie all’analisi delle immagini registrate da alcuni impianti di videoregistrazione reperiti nell’area, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Asti, un cinquantacinquenne della zona, ritenuto il presunto responsabile del furto.

A sostenere gli indizi raccolti a suo carico vi è stato anche il ritrovamento di alcune delle arnie asportate, reperite con ancora all’interno le famiglie di api, durante una perquisizione in un terreno a lui in uso e ubicato nel comune di Sommariva del Bosco.

I manufatti sono stati posti sotto sequestro per le successive determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.