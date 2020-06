Fulmine colpisce una casa e incendia il tetto

Vigili del Fuoco al lavoro in questi istanti a Costigliole d’Asti per spegnere un incendio.

Durante il violento temporale che si è scatenato su diverse zone dell’Astigiano, in Frazione Santa Margherita un fulmine ha colpito il tetto di un’abitazione, scatenando le fiamme con alte colonne di fumo.

Sul posto sono intervenute sette mezzi del comando astigiano, che sono in azione per spegnere le fiamme, molto estese su tutto il tetto, come si può vedere dalla foto.