Fridays for Future Asti non si ferma e torna in piazza con un flash mob

“La crisi climatica non si ferma, noi nemmeno” è lo slogan con cui i ragazzi di Fridays for Future Asti scenderanno in piazza Statuto venerdì 12 giugno alle 17.30, con un flashmob.

L’obiettivo dell’iniziativa è di “parlare di un ritorno a una normalità differente: una normalità che tenga più in considerazione le problematiche ambientali, non ignorando la crisi climatica che stavamo e stiamo ancora affrontando; una normalità che non volti le spalle ai problemi sociali, come ha sempre fatto finora e in cui nessuno venga lasciato indietro.” come spiegano loro stessi sui canali social con cui lanciano l’evento.

“Ci troveremo – proseguono – per parlare di come, unendo le nostre lotte e attraverso il dialogo, sia possibile costruire una società in cui al primo posto ci sia la salute dell’uomo e degli ecosistemi, la giustizia ambientale e sociale e non il profitto economico.”

Ovviamente il presidio si svolgerà in forma statica, mantenendo le norme di distanziamento sociale e indossando le mascherine, ma sono invitati tutti coloro che vogliono portare la propria testimonianza di questo periodo. L’appuntamento è dunque in piazza Statuto alle 17.30 di venerdì 12 giugno.