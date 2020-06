Festeggiamenti virtuali per #natailprimoluglio: il Nizza entra nelle case e si racconta

Quest’anno i festeggiamenti per celebrare la denominazione Nizza DOCG e dare il benvenuto alla nuova annata di Nizza (Vendemmia 2018) saranno social. L’Associazione Produttori del Nizza ha ideato, per mercoledì 1° luglio, un ricco programma per raccontare il suo percorso: dalle vigne fino al ruolo di ambasciatore della Regione presso i grandi palchi del turismo e dell’enogastronomia.

Una giornata di dirette Instagram sul profilo @ilnizza attraverso cui sia i produttori sia alcuni ospiti del mondo food & beverage racconteranno la realtà del Nizza attraverso narrazioni e approfondimenti.

IL PROGRAMMA

ORE 12.00

Dibattito – Le nuove frontiere del turismo in vigna. Riflessioni sugli scenari futuri nel settore vitivinicolo.

Intervengono Gianni Bertolino, Presidente dell’Associazione Produttori del Nizza e Andrea Petrini, giornalista gastronomico e opinion leader del settore (in collegamento da Roma).

DALLE ORE 18.30

Tavola rotonda – Il percorso del Nizza.

Approfondimenti a cura dei produttori del Nizza DOCG sui diversi aspetti relativi alla filiera. Introduce Caterina Andorno, responsabile degli Eventi dell’Associazione Produttori del Nizza.

Passeggiata in vigna: scopriamo insieme dove nasce il Nizza.

Daniele Chiappone, Vicepresidente dell’Associazione Produttori del Nizza, cantina Erede di Chiappone Armando.

Presentazione dell’annata 2018 – La percezione sensoriale delle differenze tra le macroaree del Nizza.

Claudio Dacasto, cantina Dacasto Duilio.

Innamorarsi del territorio del Nizza: l’esperienza di Mauro Sebaste.

Mauro Sebaste, cantina Mauro Sebaste.

Investire nell’enoturismo: dalla Norvegia alle vigne del Nizza.

Andrea Porcheddu, cantina Avezza.

La casa del Nizza.

Mauro Damerio, Presidente dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato e Gianni Bertolino, Presidente dell’Associazione Produttori del Nizza, presentano il nuovo progetto “Osteria Vineria La Signora in Rosso”: una realtà rappresentativa del territorio che riapre con una nuova veste proprio dove nacque il Nizza.

ORE 21.00

Videoricetta – “Carbonara au Koque”

Lo Chef Marco Sacco, ristorante “Il Piccolo Lago”, due stelle Michelin, di Mergozzo (VB), preparerà la sua famosa carbonara piemontese, perfetta per essere abbinata al Nizza DOCG.