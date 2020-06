Evasi dai domiciliari, spacciatori arrestati ad Asti dalla Polizia

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Asti, nell’ambito dei consueti servizi predisposti al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha arrestato in flagranza del reato di evasione due uomini, un 54enne italiano ed un 49enne di origini straniere e regolarmente soggiornante in Italia.

I due, condannati lo scorso anno per spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposti al regime di detenzione domiciliare, si trovavano fuori dalle rispettive abitazioni e sono stati riconosciuti dagli agenti della Squadra mobile a bordo di una Fiat Bravo che procedeva lungo via Piave.

Con l’ausilio delle Volanti, gli operatori della Squadra mobile astigiana sono riusciti ad intercettare l’autovettura e ad identificare i due soggetti a bordo: in effetti si trattava proprio dei due noti spacciatori.

I due venivano condotti presso gli Uffici della Questura, sottoposti ai rilievi foto-dattiloscopici e tratti in arresto per il reato di evasione. Nella medesima giornata, con urgenza, è stato chiesto all’Autorità Giudiziaria l’aggravamento della misura.