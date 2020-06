Estiamo Insieme, la Rassegna in programma al Palazzo del Michelerio dal 5 al 26 agosto

Al palazzo del Michelerio debutta “Estiamo insieme”: dal 5 al 26 agosto, ospiterà 53 serate con la rassegna storica “Cinema Cinema” che si affianca a un cartellone tra film e teatro con compagnie e artisti astigiani.

“E’ il primo atto di una riapertura agli eventi culturali in città – hanno spiegato il sindaco Rasero e l’assessore alla Cultura Gianfranco Imerito – Si continuerà dal 28 agosto al 6 settembre con Astiteatro, finito il cartellone culturale partirà quello enogastronomico con l’apertura della Douja il 4 settembre, mentre a ottobre è prevista la ripresa di alcuni spettacoli della stagione invernale saltati a marzo e aprile”.

“Estiamo insieme” coinvolge, oltre al Comune di Asti, le compagnie astigiane e il circolo Vertigo: “Hanno aderito alla proposta del Comune – ha spiegato il dirigente Gianluigi Porro – proponendo i propri spettacoli e una rassegna cinematografica rischiando in prima persona il cachet che verrà determinato dalle singole serate”. Questo è il motivo per cui l’ingresso ai 53 appuntamenti sarà a pagamento: 10 euro per gli spettacoli teatrali, 6,50 per il cinema (5 il ridotto).



Daniela Placci

“Siamo convinti che “Estiamo insieme” possa essere una buona alternativa per chi decide di rimanere in città e per i turisti – continuano gli amministratori – 53 appuntamenti consecutivi sono un unicum, mai successo in passato, che ci auguriamo possa aiutarci a incontrarci di nuovo”. La rassegna inizierà il 5 luglio con il film “IL primo Natale” con Ficarra e Picone, cinema che accompagnerà “Estiamo insieme” dal giovedì al lunedì fino al 24 agosto, ultimo appuntamento cinematografico sarà “Vice. L’uomo nell’ombra”. Gli appuntamenti teatrali si terranno, invece, il martedì e mercoledì” fino al 26 agosto.

Il cartellone di “Cinema Cinema” è realizzato dal Comune con Circolo Vertigo, CGS Don Bosco e la collaborazione di Marie Christine Garetti e Maurizio Andreone (Cinema Splendor), e con l’associazione Asti pride per la serata del 6 luglio con il film belga “Girl”. A illustrare il cartellone, Riccardo Costa del circolo Vertigo: “Il giovedì sarà dedicato alla rassegna “Schermi di carta” con proposte che spazieranno dalla trasposizione filmica di opere letterarie al tema ambientale, il venerdì proporrà le anteprime di Asti Film Festival con ospiti, il lunedì sarà la volta del cinema d’essai con la rassegna “Il cinema nascosto”, nel fine settimana saranno proposti titoli dell’ultima stagione”.



Fabrizio Rizzolo

REGOLE E MODALITA’.

Gli spettacoli inizieranno alle 21,30; alle 21,45 i film; i posti disponibili saranno 200 e tutti numerati (su 600 sedie), con accesi e uscite controllati, e rispetto di tutte le regole previste dai Protocolli. Sarà attiva la prevendita per evitare code a affollamenti alle casse: i biglietti si potranno acquistare dalle 20 al Michelerio, ma anche alla biglietteria del Teatro Alfieri a partire dal 5 luglio: per il teatro nei giorni di spettacolo, cioè il martedì e mercoledì dalle 17 alle 19, il giovedì e venerdì dalle 10 alle 13; per il cinema dal giovedì al lunedì dalle 17 alle 19. In caso di pioggia, le proiezioni cinematografiche si sposteranno al teatro Alfieri.

CALENDARIO CINEMA CINEMA

• Domenica 5 luglio

GRANDI BUGIE TRA AMICI di Guillaume Canet, con François Cluzet e Marion Cotillard

• Lunedì 6 luglio EVENTO ASTI PRIDE GIRL di Lukas Dhont, con Victor Polster

• Giovedì 9 luglio

L’UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE di Terry Gilliam, con Jonathan Pryce e Adam Driver

• Venerdì 10 luglio Anteprima ASTI FF

GENITORI QUASI PERFETTI di Laura Chiossone, con Anna Foglietta, Paolo Calabresi e Marina Occhionero

• Sabato 11 luglio

BOHEMIAN RHAPSODY di Bryan Singer, con Rami Malek

• Domenica 12 luglio

ROCKETMAN di Dexter Fletcher, con Taron Egerton e Jamie Bell

• Lunedì 13 luglio

LUCKY di John Carroll Lynch, con Harry Dean Stanton e David Lynch

• Giovedì 16 luglio

IL CORAGGIO DELLA VERITA’ di George Tillman Jr, con Amandla Sternberg e Regina Hall

• Venerdì 17 luglio Anteprima ASTI FF

FIGLI di Giuseppe Bonito, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi

• Sabato 18 luglio

I FRATELLI SISTERS di Jacques Audiard, con Joaquim Phoenix e John C.Reilly

• Domenica 19 luglio

L’UOMO DEL LABIRINTO di Donato Carrisi, con Toni Servillo e Dustin Hoffman

• Lunedì 20 luglio

LA DONNA ELETTRICA di Benedikt Erlingsson

• Giovedì 23 luglio

CYRANO MON AMOUR di Alexis Michalik

• Venerdì 24 luglio Anteprima ASTI FF

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani, con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese

• Sabato 25 luglio

ARRIVEDERCI PROFESSORE di Wayne Roberts, con Johnny Depp

• Domenica 26 luglio

IL PRIMO NATALE di e con Ficarra e Picone

• Lunedì 27 luglio

LONTANO DA QUI di Sara Colangelo, con Maggie Gyllenhaal

• Giovedì 30 luglio

IL CASTELLO DI VETRO di Destin Daniel Cretton, con Woody Harrelson e Naomi Watts

◦ Venerdì 31 luglio Anteprima ASTI FF

PAOLO SASSANELLI in “La luna aggira lu mondo e voi dormite” a seguire

NEVERMIND di Eros Puglielli, con Paolo Sassanelli e Giulia Michelini

• Sabato 1 agosto

IL GIORNO PIU’ BELLO DEL MONDO di e con Alessandro Siani

• Domenica 2 agosto

L’IMMORTALE di e con Marco D’Amore

• Lunedì 3 agosto

IL COMPLICATO MONDO DI NATALIE di Stephane Foenkinos

• Martedì 4 agosto

BRAVE RAGAZZE di Michela Andreozzi, con Ambra Angiolini e Serena Rossi

• Giovedì 6 agosto

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI di John Chester

• Venerdì 7 agosto

SE MI VUOI BENE di Fausto Brizzi, con Claudio Bisio e Sergio Rubini

• Sabato 8 agosto

GEMINI MAN di Ang Lee, con Will Smith

• Domenica 9 agosto

MORTO TRA UNA SETTIMANA di Tom Edmunds, con Tom Wilkinson

• Lunedì 10 agosto

PARLAMI DI TE di Hervè Mimran, con Fabrice Luchini

• Giovedì 13 agosto

DON’T FORGET TO BREATHE di Martin Turk

• Venerdì 14 agosto

ODIO L’ESTATE di Massimo Venier, con Aldo, Giovanni e Giacomo

• Sabato 15 agosto

CHE FINE HA FATTO BERNADETTE di Richard Linklater, con Cate Blanchett

• Domenica 16 agosto

VOX LUX di Brady Corbet, con Natalie Portman e Jude Law

• Lunedì 17 agosto

IL MIO CAPOLAVORO di Gaston Duprat, con Guillermo Francella

• Giovedì 20 agosto

ASPROMONTE di Mimmo Calopresti, con Valeria Bruni Tedeschi

• Venerdì 21 agosto ANTEPRIMA ASTI FF

A MANO DISARMATA di Claudio Bonivento, con Claudia Gerini

• Sabato 22 agosto

JUDY di Rupert Goold, con Renee Zeelweger

• Domenica 23 agosto

LE VERITA’ di Hirokazu Kore’eda, con Catherine Deneuve e Juliette Binoche

• Lunedì 24 agosto

VICE – L’UOMO NELL’OMBRA di Adam McKay, con Christian Bale