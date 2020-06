Esce il 15 giugno il CD “Come – Eden!” dell’astigiana Sonia Schiavone

Esce il 15 giugno il CD “Come – Eden!” della cantante jazz torinese Sonia Schiavone, residente e attiva nell’astigiano da diversi anni, per l’etichetta internazionale giapponese Da Vinci Jazz

“Come – Eden!” vuole essere un CD ispirato al suono del jazz contemporaneo, in un’atmosfera cameristica drumless, che possa esaltare il timbro dei rispettivi strumenti. Tre sono le composizioni originali della Schiavone: “Come – Eden!”, che dà il titolo all’album, “We will forget him” e “Day”, tutte ispirate da tre intense poesie di Emily Dickinson e alla musica di grandi autori da lei amati come Horace Silver, Kenny Wheeler, Wayne Shorter, Joni Mitchell, Michel Legrand, cercando di esprimere con la sua voce un mondo intimo ed espressivo.

Lo stile poetico della Dickinson è essenziale, ogni elemento è elegantemente scelto e funzionale al tutto, ricco di metafore è in grado di sintetizzare con poche parole l’essenza, per trarre significati straordinari dalle cose più comuni, ed è stato, per lei e la sua musica, di grande ispirazione.

Nel disco anche alcune “My favorite things” cioè alcune delle mie canzoni preferite e selezionate dalla cantante di questi anni: “ogni pezzo è selezionato con cura per il suono che potevo ottenere attraverso i miei arrangiamenti”, dichiara Sonia Schiavone. “Ho scritto un testo originale sul bellissimo brano strumentale Windows di C. Corea e ho rimaneggiato un testo di Jean Carn scritto su Contemplation evocando e immaginando un’atmosfera di meditata introspezione”.