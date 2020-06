Esami di Stato in sicurezza all’Artom con gli “Access Guard” di Marmoinox

“A seguito dell’emergenza sanitaria anche gli Esami di Stato necessitano di una precisa organizzazione e specifici protocolli nel rispetto delle disposizioni ministeriali e del Comitato Tecnico Scientifico per tutelare la salute e la sicurezza sia dei candidati e delle candidate che del personale dirigente, docente e ata, nel contesto di una responsabilità collettiva e condivisa di tutta la comunità scolastica.” E’ questo lo scenario che stanno per affrontare le scuole superiori italiane, come spiega il Dirigente scolastico di Artom e Castigliano Franco Calcagno.

E proprio l’Istituto Artom sarà dotato di due dispositivi di sicurezza, messi a disposizione dalla Marmoinox di Canelli.

“La pluriennale collaborazione dell’Istituto con l’azienda di Canelli Marmoinox – prosegue Calcagno – consente alla nostra scuola di usufruire in comodato d’uso di due dispositivi “Access Guard”, che garantiscono una entrata in sicurezza per tutti i giorni di svolgimento dell’Esame: due totem che invitano ad igienizzare le mani e ad indossare la mascherina (con apposita fornitura di entrambi i materiali) e misurano la febbre. L’ utente sosta su un tappeto realizzato in speciali fibre che trattengono polvere ed impurità mentre una telecamera termica visualizza la persona in accesso e ne rileva la temperatura corporea. “

L’Esame di Stato all’Istituto Artom vede coinvolte cinque classi quinte nella sede astigiana ed una nella sede canellese; al contempo la sede di Via Romita ospita le dieci classi terminali dell’Istituto Castigliano, attualmente chiuso per interventi edilizi.