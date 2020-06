Canelli: i finalisti del Premio Letterario Lions 2019/2020

L’edizione 2019/2020 del Premio Letterario Lions, ha avuto, come tutte le iniziative di questi mesi, una serie di contrattempi e rinvii. Ben maggiori sono state altre drammatiche situazioni che si sono abbattute sul nostro Paese.

Come è noto questa edizione del concorso è stata dedicata a Primo Levi nel 100° anniversario della nascita.

La Prima Sezione del Premio prendeva in considerazione le perfezioni o postazioni dei libri pubblicati nel corso del 2019. Dal novero iniziale segnalato dai giurati si procedeva ad una prima selezione per giungere all’individuazione del vincitore

La Seconda Sezione, come da tradizione, veniva riservata agli studenti delle scuole medie superiori. A loro veniva chiesto di scrivere la prefazione ad un’opera di Primo Levi.

Nutrita la partecipazione che ha fatto registrare la presenza di 23 licei e istituti scolastici che hanno prodotto 81 lavori coinvolgendo 115 studenti (essendo previsti anche lavori di gruppo).

Il concorso che si avvarrà di sinergie col Centro di Studi Internazionale Primo Levi, ha potuto contare sul patrocinio di 21 Lions Club e della collaborazione della Banca di Asti, Casa Bosca, l’azienda Michele Chiarlo, Enos, Maius – Shenker, Unipolsai e della Cooperativa Sociale Elsa.

Il successo riportato ha fatto sì che dal prossimo anno sociale il PREMIO LETTERARIO LIONS sarà riconosciuto quale Service del Distretto LIONS 108ia3.

Ecco l’elenco dei FINALISTI della Prima Sezione (citati in puro ordine alfabetico):

Categoria STUDENTI

EMILIA BEZZO

Liceo Classico “Alfieri”

ASTI

GAIA CHIAPINO

5 Istituto “Pietro Adriano” Corso Socio-Sanitario

CASTELNUOVO DON BOSCO

ALESSIA LANGELLA

3 Liceo Scientifico “Francesco Vercelli”

ASTI

ANDREA LANTERI

Classe 4 Liceo “Lanfranconi” Ind Scientifico

GENOVA

ALESSIA LUCCHINO

Classe 5 Liceo Scienze Umane “De Amicis”

CUNEO

ANNA MARELLO

Classe 5 Liceo Classico “Alfieri”

ASTI

SARA MAZZALUPO

Classe 4 Liceo “Lanfranconi” Ind Scientifico

GENOVA

MARCELLO MAZZUCCHI

Classe 5 Ist Tecn Informatico “Fauser”

NOVARA

CHIARA PRONZATO

Classe 5 Istituto Superiore “Parodi” – Liceo Classico

ACQUI TERME

VILFREDO RABINO

Classe 3 Liceo Classico “Govone”

ALBA

STEFANIA RAVIOLO

Classe 5 IIs “Denina” Di Saluzzo Sede Staccata Itis “Rivoira” Elettrotecnico

VERZUOLO

ANGELICA TESSITORE

Classe 3 Scuola Media “Parini”

ASTI

LUCREZIA UBERTO

Classe 5 Istituto “Pietro Adriano” Corso Socio-Sanitario

CASTELNUOVO DON BOSCO

SIMONE VESPA

Classe 5 Iis “Pellati” Liceo Scientifico “Galilei”

NIZZA M.TO

GIORGIA VIOTTI

Classe 5 Iis “Pellati” Liceo Scientifico “Galilei”

NIZZA M.TO

MARGHERITA BORGHETTI COMO

SIMON SARTORI COMO

MATTHEW LUPI COMO

NATAN SELVA COMO

ANDREA BELLINI COMO

Categoria PROFESSORI

Maria Paola AVIGO Liceo Scientifico “Francesco Vercelli” Asti

Daniela MARCATO Liceo Scientifico “Francesco Vercelli” Asti

Patrizia PIANA Istituto Superiore “Parodi” – Liceo Classico Acqui Terme

Michela RAMELLA Liceo Scientifico e classico “Vieusseux” Imperia

Giancarlo VISSIO IIS “Vallauri” Fossano

Categoria ISTITUTI

Istituto Superiore “E. Guala” Bra

Liceo “Vasco Beccaria Govone” Mondovì

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Piera Cillario Ferrero” Sede di Cortemilia

Mentre ho il piacere di comunicarVi che la Giuria del Premio Letterario Lions riservato alle prefazioni e postazioni, presieduta dal Professor Mario Barenghi, Professore ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea presso l’Università degli studi Milano Bicocca, ha indicato, tra le opere segnalate dai vari giurati, quale vincitore per la miglior prefazione il libro: “Leonardo Sciascia scrittore editore” ovvero La felicità di far libri, edito da Sellerio Ed a cura di Salvatore Silvano Nigro.

L’autore siciliano ha già calorosamente accolto il nostro invito a partecipare alla cerimonia di premiazione sia della Prima che della Seconda Sezione, che si terrà Sabato 26 settembre 2020 presso il Teatro Balbo di Canelli.