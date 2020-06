“E-state in musica” a Santo Stefano Belbo

Santo Stefano Belbo saluta l’arrivo dell’estate proponendo al pubblico qualche ora di intrattenimento, per provare a lasciare alle spalle le preoccupazioni arrivate con la pandemia, pur mantenendo il rispetto delle regole e la necessaria attenzione alle disposizioni vigenti sul fronte del COVID-19.

L’iniziativa è del Comune in collaborazione con l’associazione Vitis e l’invito è per sabato 20 giugno, dalle ore 19 fino alle ore 22, con “E-state in musica”: un’apericena che coinvolge i locali del paese con le loro proposte e l’animazione musicale di Fabio Gallina e Jolly Jay alla postazione di Radio Valle Belbo allestita in piazza Umberto I, che potrà essere ascoltata nei dehors e in tutto il concentrico.

Sarà questo il primo di una serie di eventi che andranno a caratterizzare un’estate certamente un po’ anomala, per soddisfare la voglia di ritrovarsi insieme fuori casa, ed anche per promuovere le attività degli esercizi commerciali del paese, duramente colpiti negli ultimi mesi da una crisi importante.