Domenico Quirico ospite del prossimo appuntamento di Passepartout chez toi

La Biblioteca Astense Giorgio Faletti, aperta ancora con orario ridotto dal martedì al sabato dalle 9 alle 13, continua a proporre sui social numerose iniziative virtuali, a partire da “Passepartout chez toi: gli scrittori a casa tua”, una serie di incontri direttamente dal salotto di autori, giornalisti e relatori sui profili Facebook della Biblioteca Astense e di Passepartout.

Mercoledì 17 giugno alle 17 ospite il giornalista de La Stampa Domenico Quirico, con un intervento sull’impatto della pandemia sulla nostra società: è stato corrispondente da Parigi e inviato di guerra, interessandosi fra l’altro degli avvenimenti sorti a partire dal 2010-2011 e noti come “Primavera araba”. Il 9 aprile 2013, mentre si trova in Siria come corrispondente, viene rapito. Viene liberato l’8 settembre dello stesso anno, in seguito ad un intervento dello Stato italiano. Tra i suoi molti libri: Naja. Storia del servizio di leva in Italia (Mondadori, 2008), Primavera araba. Le rivoluzioni dall’altra parte del mare (Bollati Boringhieri, 2011), Gli ultimi. La magnifica storia dei vinti (Neri Pozza, 2013), Il paese del male. 152 giorni in ostaggio in Siria (Neri Pozza, 2013), Il grande califfato (Neri Pozza, 2015), Esodo. Storia del nuovo millennio (Neri Pozza, 2016), Morte di un ragazzo italiano. In memoria di Giovanni Lo Porto (Neri Pozza, 2019), Che cos’è la guerra. Il racconto di chi l’ha vissuta in prima persona (Salani, 2019).

Mercoledì 24 giugno, sempre alle 17, sarà ospite la scrittrice e direttrice della Fondazione Circolo dei Lettori Elena Loewenthal. Altri appuntamenti di Passepartout chez toi verranno annunciati a breve.

Inoltre a grande richiesta sabato 13 giugno alle 17 torna in diretta l’attrice Chiara Buratti con una puntata speciale di “È arrivata la fine del mondo e non ho niente da mettermi”.

Per aggiornamenti: www.facebook.com/BibliotecaAstense, www.facebook.com/PassepartoutFestival .