Dino Scassa nuovo presidente della Fratellanza Militari in congedo di Asti

Cambio al vertice nella Fratellanza Militari in congedo di Asti. Dopo l’improvvisa dipartita dello storico presidente della Società di Mutuo Soccorso Edoardo Bobba, scomparso l’11 maggio scorso, l’assemblea si è riunita per eleggere il successore.

Nuovo presidente è Secondo “Dino”Scassa, 75 anni, dirigente d’azienda in pensione. Ad affiancarlo, nel ruolo di vice Giancarlo Sattanino.

“Sono molto contento e orgoglioso di questo ruolo, perché devo dire che l’appartenenza alla fratellanza è quasi come una tradizione di famiglia – ha detto il neo presidente – succedo a un grande presidente come Edo Bobba, che ha lasciato un grande vuoto in tutti noi. Spero di essere all’altezza di questo ruolo, in una società che è un vero e proprio pezzo di storia di Asti”.

Nata ai primi del ‘900, la SMS ha ovviamente affrontato con non poche difficoltà i grandi cambiamenti sociali degli ultimi decenni, primo tra tutti la sospensione della leva militare.

“Abbiamo cambiato lo Statuto negli ultimi anni – continua Dino Scassa – permettendo l’accesso anche a chi non ha prestato servizio militare, indipendentemente dal sesso”.

Ma è sul fronte culturale che il nuovo presidente vuole puntare: “Abbiamo uno dei cortili storici più belli della città, quello di Palazzo Solari, palcoscenico negli ultimi anni di grandi rassegne come Asti Teatro o il cinema all’aperto. Con l’impegno di tutti e magari l’energia di nuovi soci mi piacerebbe trasformare la nostra sede in un polo culturale della città. Continuare con attività storiche come quella della Cascina del Racconto ma nello stesso tempo portare nuove idee grazie al contributo di tutti per far vivere alla città questa perla del centro storico. Terminata la distribuzione degli incarichi all’interno della società, e non appena le norme sanitarie ce lo permetteranno, ci metteremo subito all’opera”.

Nella foto da sinistra Scassa e Sattanino