Dal primo luglio riapre il punto di Informazione e Accoglienza turistica di Nizza

Il primo luglio, alle 15, riapre ufficialmente lo IAT di Nizza Monferrato. Dopo quasi quattro mesi di chiusura l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Nizza Monferrato torna finalmente operativo in presenza.

Nonostante la lunga chiusura obbligata, lo IAT, gestito dalla Pro Loco di Nizza Monferrato in collaborazione con l’assessorato al turismo, non ha mai smesso di essere attivo lavorando in smart working dal primo all’ultimo giorno di quarantena e non solo. “A tal proposito è dovuto un enorme ringraziamento alle due operatrici del Servizio Civile Universale, Irene Scarsi e Lorenza Flaccadori, ed alla loro responsabile Monica Bosio (vice-presidente Pro Loco) che hanno dimostrato un’estrema disponibilità rimanendo attive anche nel periodo di sospensione del Servizio Civile che è ufficialmente ripreso da remoto il 16 aprile 2020. Le due ragazze si sono contraddistinte per flessibilità, impegno e serietà operando in smart working dalle loro abitazioni grazie a pc e telefono nonostante tutte le difficoltà del caso, spesso avendo a che fare con collegamenti Internet difficoltosi e discontinui. A ciò si aggiunge il fatto che la chiusura è avvenuta pochissimi giorni dolo il loro avvio, avvenuto il 20 febbraio, e che tutta la formazione necessaria e dovuta al loro percorso di Servizio Civile è anch’essa avvenuta da remoto“, il sentito grazie a loro da parte del Comune e della Pro Loco di Nizza Monferrato.

Sono state numerose le attività svolte in questi mesi, in particolare:

– Comunicazione e condivisione delle attività nicesi che hanno effettuato servizio a domicilio e/o da asporto durante il lockdown nel tentativo di dare sostegno alla realtà economico-produttiva della nostra città.

– Comunicazione e aggiornamento delle nuove disposizioni di legge in merito alla sicurezza e alla salute pubblica alle strutture ricettive del territorio.

– Rubriche relative al territorio: “Il Territorio in cucina”, “Galleria Art ‘900”, “Palazzo del Gusto “, “Mestieri Antichi del Territorio”, “Riconosci Nizza”. Ogni settimana è stato proposto un approfondimento in merito alle peculiarità turistiche, enogastronomiche, museali, artistiche e storiche del nostro territorio. Nel periodo di chiusura l’idea è stata quella di comunicare il territorio facendo conoscere ciò che già esiste su di esso, in modo tale da invogliare sia i residenti che i turisti alla riscoperta delle ricchezze della nostra città e della nostra cultura tradizionale. Questo è stato possibile collaborando e condividendo idee grazie anche alla partecipazione di ex collaboratori dello IAT, il cui aiuto e partecipazione si sono rivelati importanti e costruttivi.

– Comunicazione social di tutte le strutture ricettive locali: l’obiettivo era quello di rendere note tutte le strutture di accoglienza turistica della città rendendo semplice e facilmente accessibili le informazioni relative ai loro dati ed alla loro offerta.

– Comunicazione relativa ai grandi eventi nicesi annullati causa Coronavirus: Fiera del Santo Cristo, Nizza è Barbera, Corsa delle Botti e Monferrato in Tavola. Attraverso i social si è cercato di rendere “vivi” tali eventi con l’intento di coinvolgere il pubblico e mantenere alta l’attenzione e il senso di partecipazione ad essi. A tal proposito, grazie all’Assessorato alle Manifestazioni e alla Promozione del Territorio, si sono svolti alcuni contest sui social relativi a Nizza è Barbera e alla Corsa delle Botti e Monferrato in Tavola in collaborazione con Transfer Grafica.

– Promozione e collaborazione nella creazione dell’iniziativa “Camminate Sportive Turistiche” del Centro Sportivo Orangym e dell’Associazione Monferrato Nordic Walking. Tale iniziativa vuole abbinare l’attività sportiva alla promozione del territorio offrendo la possibilità di fare camminata sportiva, degustare prodotti tipici del territorio direttamente nelle aziende di produzione e ammirare i nostri bellissimi paesaggi collinari Unesco.

– Collaborazione con l’Associazione Produttori de Il Nizza e con L’enoteca Regionale di Nizza Monferrato in merito all’iniziativa Piemonte on Wine, servizio gratuito di prenotazione di visite e degustazioni nelle cantine di Langhe Roero e Monferrato, promosso e gestito dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

– Partecipazione ai webinar e alle conference online tenute online dall’Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero per un continuo aggiornamento professionale.

– Creazione di materiale video per la promozione della città (non ancora edito). – collaborazione con l’ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero per shooting fotografici utili alla creazione di materiale promozionale relativo all’area territoriale dell’ATL.

– Promozione eventi estivi “Nizza è ritroviAMOci”: tre serate musicali estive offerte dal Comune di Nizza Monferrato il 3/11/17 luglio.

Attività in divenire:

– collaborazione con il portale AstiGov per il completamento dei punti mappa relativi a Nizza Monferrato.

– comunicazione di tutte le attività di ristorazione, bar e locali nicesi così come è stato fatto per le strutture ricettive. – collaborazione con l’Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero per la comunicazione del territorio attraverso stampa specializzata e canali specializzati del settore.

– altre attività che verranno comunicate in seguito. Lo IAT non si è davvero fermato un solo giorno, essere un punto riferimento per il territorio è la sua mission e per farlo la presenza deve essere continua, costante, seria e professionale e questo è ciò che vuole fare ed essere. Dal 1° luglio lo farà con i propri addetti presenti e sorridenti al Foro Boario.