“Dal Monferrato all’Himalaya”: è partita con successo la rassegna di incontri dell’estate di Castelnuovo Calcea

Un’estate coi fiocchi quella che si prospetta all’ombra della torre medievale di Castelnuovo Calcea, nella suggestiva area panoramica del castello.

Tra le incertezze e le incognite che ancora caratterizzano il periodo di emergenza sanitaria e che potrebbero precludere fortemente i tradizionali festeggiamenti patronali di inizio agosto in paese, il Comune e la Pro Loco non si danno per vinti e organizzano una serie di appuntamenti a tema culturale e non solo che rientrano nella rassegna “Venerdì sul castello 2020”.

A rompere il ghiaccio (e non solo in senso metaforico, si potrebbe dire), il giovane Matteo Varallo, che ha parlato della sua esperienza di viaggio alle pendici dell’Everest avvenuta negli scorsi mesi. Una sessantina le persone che hanno assistito con vivo interesse e curiosità alla presentazione del suo diario di bordo, tutte rigorosamente dotate di mascherina e con sedie a debita distanza di sicurezza.

“Sono molto contento di aver avuto la possibilità di condividere le emozioni e le sensazioni che ho provato in questo viaggio “Everest Base Camp”, sulle montagne nepalesi. Ho cercato di parlare con il cuore, senza essermi preparato un discorso, perché era questo il messaggio che volevo fare arrivare a tutti i presenti. Spero di essere riuscito a portare un po’ di Himalaya dentro tutti i presenti” è stata la riflessione di Matteo.