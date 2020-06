Covid-19, una nuova donazione del Rotary Club Asti all’ospedale Cardinal Massaia

Dopo la barella a biocontenimento e il termoscanner donati dal Distretto rotariano, è stato acquistato un apparecchio Perseus per l’Anestesia del Reparto di Rianimazione.

Il Rotary Club Asti, con il “Fondo Calamità” dei Past President e il generoso contributo della “Fondalpress S.p.A.”, ha donato l’apparecchio per Anestesia PERSEUS con IACS C 500 al reparto rianimazione dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Si tratta di un service dedicato in memoria dei Past President Sen. Gianni Rabino e Prof. Ruggero Camera.

Il Club Rotary Asti ha, inoltre, provveduto a consegnare, tramite l’Assistente del Governatore del Gruppo Piemonte Est, l’astigiano Luigi Gentile, un primo lotto di mascherine FFP2, assegnate al nosocomio astigiano dal Distretto Rotary 2032 del quale il Rotary Asti, presieduto da Carlo Alberto Goria, fa parte.

Ne esce uno spaccato di una vera emergenza alla quale il “sistema Rotary” non ha voluto sottrarsi perché connaturato al profilo ed al DNA di un sistema sempre pronto alle risposte umanitarie con un positivo impegno personale e di gruppo.

Con l’esplosione della pandemia, il Rotary italiano ha immediatamente iniziato a rispondere alle richieste di aiuto arrivate da strutture ospedaliere, Protezione Civile, RSA, ma anche affrontando altre realtà coinvolte di conseguenza, come mense sociali o Istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Così anche il Rotary di Asti, storico Club nel panorama rotariano nazionale che festeggerà nei prossimi mesi i suoi primi settant’anni di vita e che conta l’invidiabile numero di 90 soci, ognuno rappresentante delle singole categorie professionali, è stato vicino all’esigenza dell’Asl Astigiana, sia con iniziative congiunte con altri Club di Servizio Astigiani, già oggetto di altra rendicontazione, quanto con iniziative specificamente Rotariane, a seguire riportate.

Un particolare ringraziamento, quindi, al Commissario dell’ASL AT, Dr. Giovanni Messori Ioli ed al Suo Staff che, nonostante il grave stato di emergenza, si è reso disponibile a segnalare le attrezzature ed il materiale necessario alla struttura sanitaria astigiana ed ai suoi operatori.

Il Collegio dei Past President, composto da tutti coloro che hanno ricoperto l’incarico di Presidente dall’anno di fondazione, il 1950, allo scorso anno, si è reso immediatamente disponibile nel rispondere alle necessità segnalate. All’unanimità i Past President hanno deciso di attingere al proprio fondo Calamità la cifra di 22.210 € e con la donazione della “Fondalpress S.p.A.” di 15.000 € si è raggiunta la cifra di 37.210 € necessaria per l’acquisto di un apparecchio di Anestesia PERSEUS con IACT C 500.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Commissario dell’Asl AT, Giovanni Messori Ioli “E’ un altro prezioso tassello che si viene ad aggiungere alla strumentazione del nostro ospedale. Come tutti sappiamo, il Rotary ci è stato accanto in questo momento di grande difficoltà e le preziose apparecchiature donate serviranno anche nella graduale ripresa delle attività a servizio di tutti i cittadini astigiani.”