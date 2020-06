Costigliole d’Asti: tramonta il progetto dell’ascensore

Il nuovo ascensore voluto e già appaltato per collegare piazza Medici e località Salerio dalla precedente Amministrazione di Costigliole per risolvere definitivamente il problema dei parcheggi del concentrico non si farà più.

A comunicarlo il Sindaco Enrico Cavallero, “Come avevamo preannunciato in campagna elettorale, se eletti, avremmo fatto di tutto per evitare di costruire quell’ascensore che non solo noi ma tanti in paese non vogliono. Un’opera inopportuna e inutile che dopo essere stata progettata era stata anche appaltata, i lavori sarebbero dovuti iniziare l’estate scorsa, senza che si sia tenuto conto del parere e dei suggerimenti della popolazione come è giusto che sia quando si spendono soldi pubblici.

Avevo già espresso le mie perplessità sull’utilità di questo ascensore prima di candidarmi, contestando e evidenziando fra le altre cose proprio i costi eccessivi di manutenzione, gestione e realizzazione, era stato acceso un mutuo che oltre a non essere sufficiente per realizzare l’opera avrebbe gravato pesantemente sulla gestione del Comune e sulle tasche dei cittadini.

Irragionevole poi pensare che i costigliolesi vadano a parcheggiare in quella parte del paese decentrata e scomoda anziché nel concentrico, vicino alle attività commerciali, agli uffici e ai servizi.

Sono stati mesi di impegno e lavoro: abbiamo richiesto diversi rinvii all’impresa aggiudicataria per poter prendere visione e consultare tutti gli atti, nonché la consulenza di vari professionisti per poterne valutare tutti gli aspetti tecnici, progettuali ed economici così da poter motivare le nostre intenzioni.

L’investimento necessario sarebbe ben superiore ai 400.000,00 euro: il mutuo di 300.000,00 euro già contratto sarebbe sufficiente solo per la realizzazione dell’opera, altri 100.000,00 euro erano stati preventivati per urbanizzare e realizzare l’area parcheggio ma non ne era ancora stata individuata la copertura finanziaria. A tal proposito, la precedente Amministrazione aveva dichiarato che in località Salerio si sarebbero così realizzati 100 posti auto ma per i nostri calcoli meno della metà. Elevati come detto anche i costi di utilizzo e di manutenzione ordinaria che non erano stati dichiarati ma che abbiamo calcolato nei dettagli.

Giovedi scorso l’argomento è già stato nella commissione edilizia dove era presente il dott. Stella capogruppo di un gruppo di minoranza presente in consiglio , ma venerdi prossimo noi e i cittadini costigliolesi avremo modo di capirne le ragioni e maggiori dettagli direttamente dal capogruppo di minoranza Luigi baldi che aveva presentato nei mesi scorsi un diritto d’iniziativa da deliberare in Consiglio proprio su questo argomento , che ha fortemente voluto quest’opera e che per 10 anni ha amministrato Costigliole ricoprendo oltre che il ruolo di vice sindaco anche la carica di assessore al bilancio, urbanistica e lavori pubblici.

A Costigliole intanto cittadini possono già beneficiare di un numero maggiore di posti auto che abbiamo realizzato nel concentrico dopo alcuni mesi dal nostro insediamento e tengo a precisarlo senza alcuna spesa.

Siamo consapevoli che a Costigliole esista un problema parcheggio e per questo stiamo valutando scelte urbanistiche che ci permetteranno di creare nuovi posti auto nel concentrico del paese e nelle immediate vicinanze, rimuovere barriere architettoniche e migliorare la viabilità, e la vivibilità del nostro paese.

La mia Amministrazione, dopo un anno dall’elezione, ha assunto questa decisione che sarà portata in discussione nel prossimo Consiglio Comunale previsto a fine mese, consapevole dei rischi e delle responsabilità cui potrebbe andare incontro ma con la determinazione e la convinzione delle proprie scelte orientate al rispetto del programma elettorale e soprattutto all’interesse del paese.”