Cos’è l’olio di CBD e come usarlo per ritrovare il benessere

Sempre più persone ne parlano e lo cercano, principalmente per rilassarsi, ricominciare a sorridere, trovare un momento di tranquillità e scampoli di benessere nel corso di giornate sempre più frenetiche.

Stiamo parlando dell’olio di CBD, una sostanza naturale e assolutamente priva di controindicazioni, sempre più usata nel trattamento dei disturbi derivanti dallo stress: compresi ansia, panico e depressione, tanto per far capire la potenza di questo prodotto a base di Cannabidiolo. Ma l’olio di CBD è un ottimo aiuto anche per quelle situazioni molto più semplici da gestire, quando c’è bisogno di un po’ di relax e di ridurre lo stress della giornata.

Uno dei motivi principali per cui l’olio di CBD sta conoscendo un vero e proprio boom di vendite è la sua azione specifica contro lo stress e a favore di un diffuso benessere psicofisico. Recenti studi scientifici, tra cui alcuni lavori a cura dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, parlano dei prodotti a base di Cannabidiolo in termini entusiastici, descrivendoli come sostanze naturali e prive di controindicazioni che possono alleviare i sintomi da stress, l’ansia, così come aiutarci a dormire meglio. Non solo: in alcuni casi possono persino essere d’aiuto nel trattamento di una comune infiammazione muscolare. Tra le altre cose, è stato dimostrato che il CBD ha una forte azione antinfiammatoria e pertanto può aiutare anche gli sportivi alle prese con i postumi di un workout troppo intenso.

Ma, più di tutto, l’olio al Cannabidiolo è una grande arma in mano a chi vuole combattere ansia e stress senza ricorrere a ansiolitici o sostanze che, in alcuni casi, hanno dimostrato di poter far insorgere più di un effetto collaterale. Vediamo insieme di che si tratta e come puoi utilizzare l’olio o altri prodotti a base di CBD per migliorare la tua salute psicofisica e dire basta a stress e preoccupazioni.

Olio di CBD: come può aiutarci a trovare serenità e relax

Partiamo col dire che il CBD è uno dei 104 elementi conosciuti col nome di cannabinoidi, tutti presenti nelle piante di canapa e marijuana. È una sostanza che può essere estratta tramite procedimenti naturali e sicuri, e mescolata a olio di cocco o di semi di canapa per ottenere l’olio di CBD. Il CBD non ha effetti psicoattivi o narcotici, né quell’euforia che alcune persone cercano nel consumo di marijuana non legale, sensazione prodotta dal THC, un altro cannabinoide che può alterare sensibilmente le tue percezioni, o farti sentire “su di giri”. Ma anche produrre stati d’ansia e veri e propri attacchi di panico, se non si è abituati o si sta vivendo un periodo particolarmente delicato della propria vita.

Con il CBD non si corrono rischi. È una sostanza legale, 100% naturale, non dà problemi. Ti calma, ti rilassa e ti mette rapidamente in condizione di ritrovare benessere ed equilibrio psicofisico, non importa quali sono le preoccupazioni che ti stanno assillando. Il Cannabidiolo ha una lunga lista di proprietà benefiche e terapeutiche: quella anti stress è senz’altro la più conosciuta.

Secondo uno studio realizzato da YouGov, in Inghilterra quasi un adulto su tre si sente sopraffatto o incapace di gestire lo stress. Questo vuol dire aver a che fare quotidianamente con sintomi piuttosto spiacevoli, come problemi del sonno, tensione muscolare, ansia, palpitazione. Detto in altri termini, sempre più persone iniziano a utilizzare l’olio di CBD perché alla ricerca di una via piuttosto rapida per ritrovare benessere e serenità in modo naturale, senza sorprese o spiacevoli effetti collaterali.

L’olio di CBD contro insonnia e dolore fisico

La comunità scientifica pare essere d’accordo. Si pensa che l’utilizzo di olio a base di Cannabidiolo possa dare un grande aiuto a chi soffre di insonnia o non riesce a dormire in maniera sufficientemente riposante: un problema, quest’ultimo, che affligge un numero crescenti di cittadini europei, soprattutto tra coloro che per lavoro sono costretti a trascorrere lunghe giornate davanti a personal computer e altri dispositivi digitali. L’olio di CBD può aiutare a ritrovare in breve tempo l’equilibrio perduto: il Cannabidiolo, infatti, è capace di un’azione molto rapida ed efficace perché interagisce con la serotonina, neurotrasmettitore che gioca un ruolo fondamentale nel determinare il nostro tono dell’umore e il livello dell’ansia percepita durante la giornata, e con il recettore GABA, che invece presiede i nostri stati di calma, ci rallenta quando siamo eccessivamente frenetici e, in generale, provoca in noi un generale stato di benessere e rilassamento.

Proprio questa azione combinata sarebbe alla base delle proprietà anti ansia del CBD, anche se per determinare in modo chiaro il funzionamento di questa molecola sul nostro organismo è necessario attendere ulteriori approfondimenti clinici. Per il momento le prime analisi di laboratorio hanno restituito risultati piuttosto lusinghieri, suggerendo che il CBD ha effetti molto positivi nell’aiutare le persone a combattere gli effetti spiacevoli dell’ansia, in tutte le sue forme.

Infine, molte persone tra cui un gran numero di sportivi, ha raccontato di effetti molto positivi nell’aiutarci a combattere gli effetti del dolore cronico, sia quello derivante dall’eccessivo sforzo durante un normale allenamento sportivo, sia quello derivante da traumi patiti in precedenza. Anche per questi motivi un crescente numero di sportivi si rivolge sempre più spesso a uno dei tanti portali Web specializzati nella vendita di olio al CBD. Come Justbob, ad esempio, divenuto in poco tempo uno dei punti di riferimento del mercato italiano.

Foto fonte pixabay.com