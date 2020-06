Cosa sono e come si usano i siti di comparazione?

Vivere in una società frenetica come la nostra significa dover fare i conti con la scarsità di una risorsa preziosissima, che non può essere creata o ampliata: il tempo. Le giornate oggi sono piene di appuntamenti, impegni, scadenze da rispettare. La tecnologia, però, ci viene in aiuto, come succede ad esempio con i siti di comparazione.

Si tratta di strumenti molto utili per valutare i pro e i contro di numerose tipologie di servizi come operatori di telefonia, gas e luce, compagnie aeree, assicurazioni, hotel e tanto altro ancora. Non sono altro che siti che aggregano i dati dei singoli operatori, proponendo le migliori soluzioni in base ad una serie di parametri spesso personalizzabili fino al minimo dettaglio.

Sul web esistono ormai tantissimi siti di comparazione. Alcuni sono specializzati in uno o due settori, altri invece, come Idealo.it, spaziano in maniera piuttosto trasversale da voli a hotel, passando per magazine e shopping. L’obiettivo ultimo è sempre lo stesso: risparmiare non solo tempo, ma anche (e forse soprattutto) denaro.

Tra i più diffusi siti di comparazione ci sono proprio quelli che confrontano i prezzi di beni di largo consumo, permettendo di analizzare in maniera gratuita i prezzi di milioni di prodotti di qualsiasi categoria merceologica. I più famosi sono, oltre a Idealo, Trovaprezzi, Lastminute e ShopAlike.

Un fenomeno, quello dei siti di comparazione, nato negli Stati Uniti d’America nei primi anni del nuovo millennio, diffusosi poi rapidamente da principio negli altri paesi anglofoni (in Europa, il Regno Unito su tutti), e immediatamente dopo un po’ in tutto il resto del mondo.

Oggi è più difficile trovare una categoria che non abbia il suo sito di comparazione che il contrario. Anche nel settore dei giochi online esistono siti che offrono questo genere di servizio, in grado di mettere a confronto i casinò online come Betnero ai tantissimi altri concorrenti sul web.

L’avvento dei comparatori ha portato indubbi benefici al consumatore finale, spingendo anche le aziende stesse ad abbassare i prezzi, pur di non perdere una parte importante della clientela. A volte la tecnologia finisce per danneggiare l’essere umano, ma in questo caso i risvolti sono soltanto positivi.