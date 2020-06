Dopo tanti mesi di sosta forzata, si torna a parlare di eventi e possibilità di svago, seppure nei limiti e con le restrizioni previste dalle norme anticontagio.

Cosa fare nel fine settimana, nell’astigiano e dintorni?

Apre le porte a Moncalvo, al Museo Civico, la mostra “Ri-Nascimento“, titolo emblematico e estremamente al passo con i tempi, per ripartire dalle opere di otto giovani artiste.

Dal nord al sud della provincia, ecco un’altra mostra aprire i battenti: siamo a Monastero Bormida, e sono “I Colori del Vento”, del pittore langarolo Libero Nada, ospitata dal Castello. Non solo la mostra, anche quest’ultimo si potrà visitare nell’ambito della rassegna “Castelli Aperti”.

A circa metà strada, per le Giornate FAI, c’è la possibilità di visitare l’Art Park La Court a Castelnuovo Calcea, per immergersi nella natura, tra opere d’arte e vigneti.

Ad Asti, invece, sabato 27 si festeggia il decimo compleanno della Bottega Altromercato, con una intera giornata dedicata alle filiere sociali e solidali di tutto il mondo.

Anche il Parco Paleontologico Astigiano propone delle giornate per famiglie, con due proposte domenicali: quella che occupa l’intera giornata, con la visita al Geosito di Cortiglione e il pranzo la sacco presso la sede della Proloco di Vigliano, oppure quella solo pomeriggio, al parco di Rocchetta Tanaro.

Facciamo un salto fuori provincia. A Ponzano Monferrato, in provincia di Alessandria, domenica 28 si celebra il VI compleanno del riconoscimento dei Paesaggi Vitivinicoli come Patrimonio dell’Umanità con una giornata speciale tra fiori ed eventi curiosi, mentre nel Roero, a Govone, in provincia di Cuneo, si può visitare il Castello Reale.

Se tutto questo non vi basta, per una gita fuori porta, potete consultare anche la nostra rubrica speciale “Girovagando con ATnews”, dove vi porteremo nella prossima tappa? Lo scoprirete domenica mattina.

Ricordiamo che tutti gli eventi sono soggetti a restrizioni: troverete di seguito i link con tutti i dettagli per prenotare e poterveli gustare al meglio.