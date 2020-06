Coronavirus, l’aggiornamento della situazione a Buttigliera d’Asti

Aggiornamento della situazione Covid-19 a Buttigliera d’Asti, da parte del Sindaco Guido Fausone,

“Buttigliera ha avuto il picco di 2 persone ammalate contemporaneamente. – spiega il Primo Cittadino – Siamo sempre rimasti però a quota 1 ammalato e qualche persona in quarantena. Gli ammalati sono stati diversi ma fortunatamente sono guariti tutti. Siamo stati davvero molto fortunati a non avere deceduti e non avere casi nella casa di riposo.”

La situazione è dunque sempre rimasta sotto controllo, anche se questo non deve far abbassare la guardia, perchè il virus in paese c’è ancora. “Purtroppo siamo sempre a quota un positivo, – comunica infatti il Sindaco raccomandando attenzione – come qualche mese fa, segnale che il virus è ancora presente. Nel ringraziare ognuno di voi per gli sforzi fatti in questo periodo difficile, vi chiedo di avere ancora un po’ di pazienza e responsabilità nel rispetto delle norme a tutela della salute collettiva.”