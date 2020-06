Comodo e performante, il pneumatico per tutte le stagioni

L’inverno si è ormai allontanato e con lui le strade ghiacciate, fangose, innevate tipiche della stagione.

I nostri pneumatici hanno affrontato terreni difficili e variazioni termiche importanti ma ora è arrivato il momento di pensare a quali gomme montare per l’ estate.

L’elettronica oggi è presente in modo massiccio nelle nostre auto, test drive ci hanno dimostrato come sia un valido aiuto per la stabilità e la sicurezza dei nostri veicoli ma il ruolo dei pneumatici rimane sempre fondamentale, soprattutto in presenza di temperature molto basse o molto elevate.

Per evitare il cambio gomme il 15 aprile come previsto dalla normativa, Michelin propone CrossClimate, un pneumatico 4 Stagioni e Pirelli risponde con Scorpion All Season.

Pneumatici prodotti con particolari mescole come questi , garantiscono eccellenti performance in frenata sia su asciutto che bagnato e un alto livello di sicurezza oltre ad una elevata durata chilometrica.

Su strada bagnata la mescola massimizza aderenza e flessibilità a qualunque temperatura, una particolare scolpitura a V con lamelle 3D autobloccanti garantisce trazione e frenata sicura sulla neve mentre i tasselli rigidi con bordi smussati garantiscono una performance eccellente sull’asciutto.

La rigidità del battistrada ottimizza il consumo e dunque la durata di questi pneumatici, calcolato in circa il 28% di chilometraggio in più rispetto ad altre gomme della stessa tipologia, circa un anno in più più di guida…

Ma qual’è la differenza tra gomme invernali e gomme estive?

La mescola soprattutto, più morbida ed elastica nelle invernali, e il battistrada con scanalature per il drenaggio dell’acqua, intagli più profondi e lamelle particolari che “aggrediscono” la neve e il ghiaccio per garantire aderenza e tenuta di strada su ogni fondo.

Di contro, con le temperature bollenti dell’estate, le gomme invernali risultano molto più rumorose su fondo asciutto ma soprattutto, a partire dai 7 C a salire non offrono più un’aderenza ottimale.

Inoltre recano sulla spalla la sigla M+S ovvero Mud and Snow (fango e neve) e, quelle più qualitative, un fiocco di neve stilizzato.

I pneumatici estivi invece sono prodotti con una miscela di gomma più dura, hanno meno scanalature e un particolare battistrada tassellato per limitare l’effetto aquaplaning.

Sono altamente performanti e consentono un’ottima aderenza all’asfalto sia asciutto che bagnato.