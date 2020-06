Collisioni, a Barolo per dare il benvenuto all’estate sulle note dei Queen

Le limitazioni della pandemia non hanno fermato il festival Collisioni. Troppa la voglia di rivederci, come ogni estate, per cantare insieme a Barolo. Non ci saranno grandi folle e nemmeno grandi concerti, ma lo spirito e l’entusiasmo rimangono gli stessi…

E così, nel pieno rispetto delle nuove regole, ci siamo inventati questo nuovo format che speriamo vi piacerà un sacco. L’appuntamento è per tutti i venerdì sera a Barolo, nel cortile del Castello, con i TUTTAFUFFA resident DJ di Collisioni e serate tematiche dedicate ai vini del territorio, sulle note dei grandi interpreti della storia del rock che avremmo voluto vedere in concerto a Collisioni.

Il live dei Tuttufuffa si chiamerà I piedi sotto la tavola: un modo nuovo per partecipare ad un evento musicale live in questo delicato frangente, che però ci dà l’opportunità di ritrovarci lo stesso sotto le stelle e assaggiare tanti grandi vini piemontesi e prodotti food di filiera corta che erano quasi scomparsi durante il lock-down. Partecipare a queste serate rappresenterà una scelta culturale: quella di prediligere i vini piemontesi e italiani, e di aiutare i nostri produttori in un anno così difficile.

Appena comunicato sui social di Collisioni, l’appuntamento di venerdì 19 giugno è andato in sold-out. Così gli organizzatori hanno deciso di aprire anche una seconda data, giovedì 18 giugno, sempre alle 20 nel cortile del Castello di Barolo. Questo primo doppio appuntamento estivo, sarà dedicato a due star: le bollicine Alta Langa DOCG, lo spumante metodo classico millesimato, e il frontman dei Queen Freddie Mercury. A rendere l’evento ancora più goloso, i formaggi Dop gentilmente offerti da Latterie Inalpi.

Un aperitivo in musica, nel puro stile di Collisioni, che assocerà diverse etichette di Alta Langa ad un apericena preparato dal ristorante del Castello; abbinando ogni bicchiere ad una canzone dei Queen, per raccontare il vino in musica e la musica col vino. Dopodiché ci faremo condurre dai Tuttufuffa, per una notte magica di DJ Set in puro stile Agrirock, nella splendida cornice delle colline del Barolo.

* prenotazioni per la degustazione di Alta Langa e Apericena delle ore 20:00, il pacchetto ha un costo popolare di 10 euro.

Per partecipare all’evento ed essere certi di trovare posto, si consiglia la prenotazione: potete mandare una mail a info@collisioni.it inserendo il vostro numero di telefono a cui verrete ricontattati.

*Tutte le serate sono pensate nel pieno rispetto delle normative per il contenimento della pandemia COVID19. Il cortile storico del Castello di Barolo, con il suo bellissimo dehor, è cintato da mura; i tavoli e le sedie sono distanziati; gli ingressi saranno contingentati e regolati in base a prenotazioni e disponibilità.