Cinaglio, partita la seconda settimana di centro estivo

Al via la seconda settimana di Centro Estivo a Cinaglio con la Scuola di Circo “Chapitombolo”, in collaborazione con il Comune di Cinaglio. L’iniziativa è rivolta ai bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, si svolge in totale sicurezza e secondo le normative vigenti in materia del contrasto al contagio del COVID-19.

E’ una preziosa occasione per i ragazzi di ricominciare a stare insieme e riscoprire la bellezza delle relazioni “dal vivo”.

Le attività ludiche, proposte da Milo Scotton e la sue équipe, hanno l’obiettivo di dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi di essere stimolati ad utilizzare il corpo e la creatività, imparando a giocare con le proprie abilità e le proprie idee in sicurezza e serenità. Sono animatori qualificati ad accompagnarli in un viaggio che parte dalla fantasia, passa per la creatività fino alla messa in opera di grandi e piccole acrobazie.

Una sottile linea divide lo sport dal gioco, facendo sì che bambini e ragazzi accrescano la fiducia in se stessi e, attraverso la nascita di nuove capacità rafforzino l’autostima e la fiducia nel gruppo da cui deriva una sana socialità. Imparare nuove abilità fisiche è al tempo stesso utile e divertente.

L’intenzione è di creare un gruppo che sappia dare importanza alla serenità e ai propri sogni, piccoli o grandi che siano, comprendendo che l’impegno personale genera sempre un ritorno di soddisfazione, competenze e divertimento e migliora la società in cui si vive.