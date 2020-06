Canelli, partita l’iniziativa “La cassetta degli Artigiani”

Oggi “Insieme per Canelli” consegnerà al Comune la lista dei primi Artigiani che hanno aderito alla proposta “La cassetta degli Artigiani”. E’ un’idea molto semplice: un elenco degli Artigiani di Canelli e di quello che fanno. Il Comune pubblicherà questa lista sul sito istituzionale e tutti potranno sapere e cercare “l’Artigiano che fa al caso proprio”.

Per ogni Artigiano è specificata accanto l’attività che svolge: sarà così facile trovare il riferimento che interessa.

Secondo gli organizzatore la categoria degli Artigiani sia una “classe” un po’ invisibile: bravi ed impegnati a svolgere il proprio lavoro in condizioni non facili, non hanno spesso tempo e voglia di dedicarsi a pubblicizzare il proprio lavoro. Inoltre sono spesso schiacciati dalle grandi imprese e messi di fronte alla necessità di andare incontro a mille compromessi per poter lavorare: crediamo che debbano avere una loro visibilità.

E, dall’altra parte, la gente ha bisogno di questa visibilità: capita spesso di non sapere come trovare un esperto per una riparazione, un lavoro artigianale, un problema imprevisto in casa. Senza contare tutti quegli Artigiani che hanno un loro negozio e quindi una maggiore visibilità, ma che potrebbero comunque trovare utile veder pubblicato il loro indirizzo.

L’iniziativa di Insieme per Canelli, in accordo col Comune che ha già pubblicato ed aggiornato la lista dei Commercianti, vorrebbe essere solo l’inizio: partiamo dai primi 12 Artigiani coraggiosi che hanno accolto la proposta e con l’augurio che tanti segnalino ai numeri già indicati i propri contatti e l’attività che svolgono.

Aderire è semplicissimo:

Nome, Indirizzo e riferimenti (telef. mail,…)

Quali attività si svolgono in maniera sintetica: bastano poche parole

Inviare a E-mail: insiemepercanelli@gmail.com oppure Whatsapp 370 1519039