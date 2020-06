Canelli, mensa e servizio Food&Sitter: come richiedere il rimborso dei buoni non utilizzati

Il Comune di Canelli ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale la procedura per avere il rimborso per i buoni pasto del’anno scolastico 2019/2020 già acquistati e non consumati sia per il servizio di mensa scolastica che per le quote riferite al servizio accessorio “Food&Sitter” già versate e non interamente consumate.

Servizio accessorio FOOD & SITTER

Per quanti continueranno ad utilizzare il servizio anche nell’a.s. 2020/2021, le quote versate saranno automaticamente rendicontate e trasferite nel prossimo anno scolastico a copertura di egual periodo.

Possono far richiesta di rimborso alla ditta erogatrice del servizio (CAMST):

– i genitori di alunni che non possono trasferire le quote a fratelli minori fruitori del servizio per il

prossimo a.s. 2020/2021;

– i genitori degli alunni che motivi personali non fruiranno più del servizio del Comune di Canelli a

partire dall’anno scolastico 2020/2021;

I richiedenti residenti, non residenti e agevolati dovranno recarsi alla Cartoleria Punto a Capo (p.zza Amedeo d’Aosta 4 Canelli) e consegnare la richiesta di rimborso con indicazione delle quote da rimborsare.

Rimborso per i buoni pasto già acquistati e non consumati per il servizio di mensa scolastica

Per quanti continueranno ad utilizzare il servizio mensa anche nell’a.s. 2020/2021, si comunica che i buoni acquistati in questo a.s. 2019/2020 potranno essere utilizzati nel prossimo anno scolastico fino ad esaurimento degli stessi.

Possono far richiesta di rimborso alla ditta CAMST:

– i genitori di alunni che non possono trasferire i buoni a fratelli minori fruitori del servizio mensa

per il prossimo a.s. 2020/2021;

– i genitori degli alunni che motivi personali non fruiranno più del servizio di ristorazione del

Comune di Canelli a partire dall’anno scolastico 2020/2021;

I richiedenti residenti dovranno recarsi alla Cartoleria Punto a Capo (piazza Amedeo d’Aosta 4 Canelli) e consegnare i buoni residui e la richiesta di rimborso nella quale dovrà essere precisata quantità dei buoni integri e delle matrici degli stessi.

I richiedenti non residenti e/o agevolati dovranno inviare via e-mail all’indirizzo servizisociali@comune.canelli.at.it le richieste di rimborso sempre con indicazione delle quantità dei buoni integri e delle matrici degli stessi. Successivamente gli originali dei buoni dovranno essere consegnati all’Ufficio Scuola per il reso alla ditta Camst esclusivamente su appuntamento da concordare, secondo le disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

Per entrambi i servizi le richieste devono pervenire entro e non oltre 10 luglio 2020. Dopo tale data, non sarà possibile riconoscere alcun rimborso.

Effettuate le opportune verifiche, la ditta Camst effettuerà il bonifico sull’IBAN indicato nei moduli di richiesta rimborso.

I moduli sono scaricabili dal sito del Comune di CAnelli: