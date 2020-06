Canelli in Fiore: un concorso per rendere la città accogliente e colorata

L’amministrazione Comunale di Canelli indice il concorso “Canelli in Fiore”, per rendere sempre più accogliente la città e farla “rifiorire” dopo il momento di crisi e restrizione dovute all’emergenza COVD-19. Con questa iniziativa il Comune vuole invitare la popolazione ad abbellire balconi, davanzali, spazi abitativi esterni, angolo cittadini, vetrine, giardini privati etc. con decorazioni floreali.

La partecipazione è totalmente gratuita ed è aperta a tutti: residenti, non residenti proprietari di immobili, commercianti, associazioni, che

dispongono di un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina o giardino privato fronte strada comunale di qualsiasi genere e dimensione, e che

si impegnano, ad arredarli con piante e fiori.

Il concorso sarà diviso in 3 categorie:

A): balconi, davanzali, terrazzi, e giardini privati fioriti

B): vetrine fiorite

C) Angoli recuperati della città

Per iscriversi al concorso è necessario inviare l’apposito modulo disponibile su sito del comune di Canelli ed inviarlo entro il

30/06/2020 alla mail manifestazioni@comune.canelli.at.it . Gli abbellimenti floreali dovranno essere completati entro il 10/07/2020.

Saranno premiati i primi classificati per ogni categoria, in più è previsto un premio speciale per la foto che otterrà più “like” sulla

nuova pagina facebook dedicata a turismo e manifestazioni “Visit Canelli”. La premiazione avverrà all’interno della manifestazione

“Canelli città del vino”, in programma per il 19 e 20 settembre.

Regolamento, scheda di iscrizione e locandina su: https://www.comune.canelli.at.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2414