Canelli, il Castello Gancia si illumina con il Tricolore

Il Castello Gancia, villa elegante simbolo della Città di Canelli, si illumina con il Tricolore.

Già a partire da sabato 16 maggio, tutte le sere, sulla sua sagoma inconfondibile, spicca nella notte con i colori della bandiera italiana.

Un’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra la Città di Canelli, la famiglia Gancia e il Gruppo “Egea”, azienda multiservizi attiva nel campo dell’energia e dell’ambiente, che durante il periodo di emergenza Covid si è fatta promotrice del progetto di illuminazione dei monumenti-simbolo di oltre trenta Comuni piemontesi. Il progetto è poi “sbarcato” anche in Liguria, in Lombardia e in Sicilia, illuminando con il Tricolore il nostro Paese con un messaggio che dice speranza, voglia di ripresa, orgoglio di appartenenza.

«Il Castello Gancia è un simbolo della nostra comunità – dichiara il Sindaco di Canelli, Paolo Lanzavecchia –: già il 20 marzo il Castello fu illuminato ed impreziosito dal messaggio “Andrà tutto bene” con faro tricolore in segno di fiducia e di speranza. Ad oggi invece viene illuminato con i colori della bandiera italiana. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa nuova installazione. Grazie a questa collaborazione la comunità canellese, che in questa emergenza si è dimostrata solidale e partecipe, può ammirare ogni sera il Castello illuminato. Per me questa è l’immagine emozionante e tangibile di Canelli, sono orgoglioso di amministrare questa Città che unita e consapevole sta ripartendo più bella e più forte di prima.»