CAMPIONATO DI FITNESS ON LINE ALLA SCUOLA MEDIA “V. ALFIERI” DI SAN DAMIANO D\'ASTI

Anche quest’anno scolastico si è concluso, tra le tantissime difficoltà incontrate, durante il periodo di lockdown, con la nuova ed improvvisa esperienza della DAD (Didattica a Distanza). Ormai, sembra quasi un ricordo lontano quando, durante le vacanze di carnevale, veniva annunciata un’eventuale chiusura della Scuola per una settimana a causa di un’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus Covid 19. Da quel periodo, purtroppo, la Scuola non ha potuto più riaprire le porte a nessun alunno e a nessun insegnante.

Nei primi giorni e nelle prime settimane tanti ragazzi si sentivano smarriti e non riuscivano a comprendere questo “tuffo surreale e quasi fantascientifico” in una nuova realtà, mai vissuta, mai immaginata, mai descritta nella nostra storia. Tanti fra loro mi ponevano domande inerenti la possibilità di poter partecipare ai Campionati Studenteschi, di poter praticare nuovamente le attività sportive e motorie nella nostra palestra della Scuola, di potersi ancora esprimere con il loro corpo e con la loro intelligenza motoria, senza esser costretti a rimanere fermi tra le mura domestiche; soprattutto coloro che non hanno la possibilità di avere un giardino o un cortile hanno avvertito un maggior disagio e difficoltà. Un’alunna mi ha detto: “Prof, senza i compagni, senza la Scuola, senza la possibilità di muovermi con loro, ho una strana sensazione, come se le mie emozioni fossero state bloccate. E’ davvero brutto! Spero che finisca presto!”

Non potevamo aspettare invano una soluzione del problema, dovevamo inventarci qualcosa. Allora, un giorno ho comunicato ai miei alunni che avremmo fatto una lezione di ginnastica in videoconferenza e molti di loro si son fatti trovare puntuali alla videolezione con tappetini o copertine da mettere a terra, abbigliamento sportivo e tantissima buona volontà. Da quel primo incontro on line, grazie alla loro infinità creatività, grazie al loro entusiasmo ed alla voglia di esprimere le loro notevoli potenzialità celate, abbiamo pensato di inventare un “Campionato di Fitness” on line. Subito è sorto un sano fervore agonistico e ludico, il piacere di confrontarsi con i propri compagni in un lavoro di squadra e in una competizione anche individuale. Abbiamo inventato alcune regole: ogni esercizio ginnico doveva durare un minuto e chiunque riusciva ad eseguirlo bene e senza mollare un solo istante, avrebbe guadagnato il punto.

E’ stato bellissimo osservare i loro volti carichi di energia, pieni di nuove emozioni che sembravano ormai perdute, i loro corpi resistere con tenacia e ricercare costantemente il movimento perfetto, il gesto armonioso, l’arte ginnica per poter raggiungere la vetta della classifica finale. Due erano le gare: quella a squadra (svolta tra le diverse classi) e quella individuale (miglior punteggio individuale raggiunto). Durante la settimana c’era chi si esercitava, chi cercava di migliorare la propria condizione fisica, seguendo anche una corretta alimentazione ed una buona concentrazione per la gara. Lo sprint finale è stato deciso proprio all’ultimo istante: molti erano pronti a vincere e molti hanno dato il massimo, dimostrando che, anche in momenti di grande disagio e difficoltà, ognuno può inventarsi la vita, può creare nuove sane emozioni e può sempre aggrapparsi allo scoglio della speranza in un mondo migliore.

Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I GRADO “V. Alfieri” dell’Istituto Comprensivo di San Damiano d’Asti hanno vinto con la loro creatività, riuscendo ad inventare un Campionato di Fitness “a Distanza”