“Calosso c’è” l’iniziativa del Comune per la promozione del territorio

Il Comune di Calosso si fa promotore del progetto “Calosso c’è”, manifestazione che prevede la realizzazione di eventi enogastronomici finalizzati alla promozione del territorio e delle sue eccellenze.

Tra gli obiettivi del progetto c’è quello di offrire un prodotto turistico di qualità facendo così conoscere e riscoprire Calosso con i suoi borghi, le sue colline, i suoi vigneti e la caratteristica riserva naturale di Paludo.

La manifestazione vuole essere un momento di promozione per le cantine dei produttori di Calosso, per l’ottima cucina proposta dai ristoranti e per la riscoperta degli antichi crotin, ma vuole anche offrire uno sguardo sui paesaggi vitivinicoli che dal 2014 godono del riconoscimento UNESCO “Patrimonio mondiale dell’umanità”.

L’iniziativa è realizzata in stretta sinergia con tutte le associazioni del paese che, da anni, operano sul territorio e che ne promuovono le sue peculiarità, in particolar modo la Pro Loco di Calosso e l’Associazione dei Produttori Crota ‘d Calos.

La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e queste Associazioni rappresenta un sodalizio ultraventennale, in quanto le due realtà collaborano dal 1999 per l’organizzazione della ormai conosciuta “Fiera del Rapulè” che porta a Calosso migliaia di turisti anche dall’estero.

Da sempre la finalità del comune e delle associazioni è stata quella di promuovere il turismo locale, inteso come strumento di valorizzazione dei luoghi, dell’ambiente, delle tipicità e delle peculiarità intrinseche alla vocazione storico-enoica di Calosso.

Il progetto “Calosso c’è”, trova la sua location principale nel parco del Castello e prevede un vasto calendario di appuntamenti che avranno inizio a partire dal 5 luglio e termineranno il 23 agosto, poco prima dell’avvio della vendemmia.

Il programma degli eventi è consultabile su: www.comune.calosso.at.it