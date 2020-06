“Calosso c’è”: il programma dell’estate di eventi tra pic nic, musica, teatro, mercatini e tanto altro

“Calosso c’è” e si apre al turismo con un’estate all’insegna di eventi per fare conoscere la sua bellezza e le sue peculiarità. A partire dal Castello, dimora privata che aprirà il suo parco per ospitare serate estive speciali, organizzate dal Comune di Calosso, in sinergia con le associazioni del Paese, a partire dalla Pro Loco e l’Associazione dei Produttori Crota’d Calos. Ma non solo, tutto Calosso si apre a questa iniziativa, con mostre, mercatini all’insegna dell’artigianato, la possibilità di visitare le cantine. Non mancheranno la musica e gli spettacoli teatrali.

Il programma è in via di definizione ma è già molto ricco. Vale proprio la pena segnarsi in agenda la rassegna degli eventi per prenotarsi in tempo e garantirsi la possibilità di serate speciali immersi tra i Paesaggi Vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità.

Si incomincia domenica prossima, 5 luglio, con il pic nic al Castello (prenotazione entro il 3 /7). L’appuntamento è alle 12 e ci sarà l’animazione di Marco Pasquero. Anche lungo le vie del paese, dalle 10,00 alle 20,00, si potranno visitare i crotin alla scoperta del piccolo artigianato, oggetti e mostre d’arte, così come nella sala Comunale e sala della Biblioteca. Tornano le bancarelle con artigianato, prodotti tipici piemontesi, oggettistica. Sarà possibile la visita guidata al Castello su prenotazione e visite e degustazioni nelle Cantine Calossesi su prenotazione. Per tutti i dettagli dell’evento clicca –> QUI.

Ecco il calendario dell’estate (eventuali modifiche o nuovi inserimenti saranno tempestivamente comunicati, potrete inoltre trovare i dettagli delle serate su ATnews.it non appena disponibili).

Giovedì 09/07 Ore 20,00 Musica da ascolto a cura di “Simona Colonna Trio” c/o Piazzetta Ristorante Crota ‘d Calos

Venerdì 10/07 show cooking e cena a cura di Luca Moschetta e Marco Rolando nella sede della Pro Loco – piazzetta Mons.Bosio

Sabato 11/07 Ore 20,00 “CENA PANORAMICA” in musica con Sonia De Castelli. Su prenotazione entro il 9 luglio: posti limitati

Domenica 12/07 Ore 12,00 PICNIC al Castello (prenotazione entro il 10 /7) insieme a “La cascina delle ali”: didattiche e biologia degli uccelli rapaci con dimostrazione di volo libero.

Domenica 19/07 dalle ore 9,30 alle 18,30 “APPUNTAMENTO CON L’ARTE” Concorso di pittura estemporanea : 1° edizione – Esposizione foto concorso 1° edizione al don Monticone.

Giovedì 23/07 Ore 20,00 Cena in musica c/o ristorante IL DUCA BIANCO Musica da ascolto con Sonia De Castelli

Venerdì 24/07 show cooking e cena a cura di Luca Moschetta e Marco Rolando nella sede della Pro Loco – piazzetta Mons.Bosio

Sabato 25/07 Ore 16,30 “Calosso tra terra e cielo” Workshop di fotografia di ritratto in vigna.

Ore 21,00 Fotografia di viaggio: serata di multivisione nel parco del Castello con musica da ascolto a cura di Mik Soave

Domenica 26/07 Ore 12,00 PICNIC al Castello (prenotazione entro il 24 /7) con animazione di Marco Pasquero. Calosso tra terra e cielo. Fotografare Calosso e il Monferrato dal cielo.

Venerdì 31/07 Ore 19,00 aperitivo serale a cura del bar pasticceria GES

Ore 22,00 nel Salone don Monticone (prenotazione max 100 px) “INCREDIBILITA’” serata con il mentalista Mazz Mariano.

Sabato 01/08 Ore 21,00 TEATRO AL CASTELLO: “DESTINI” con Daniela PLACCI

Venerdì 07/08 show cooking e cena a cura di Ristorante CROTA ‘d CALOS

Sabato 08/08 Ore 21,00 TEATRO AL CASTELLO “QUATTRO DONNE” con CHIARA BURATTI

Domenica 09/08 Ore 10,00 “Cammina … cammina” la tradizionale passeggiata enoecogastro…logica al tempo della Pandemia in edizione Light

Ore 12,00 PICNIC al Castello (prenotazione entro il 7 /8)

Giovedì 13/08 Ore 21,00 TEATRO con Il TEATRO DEGLI ACERBI

Venerdì 14/08 Ore 20,00 Musica da ascolto a cura de “I SINCOPATICI” duo musicale Camilla Ferrari e Giacomo Maria Naccari

c/o Piazzetta Ristorante Crota ‘d Calos .

Venerdì 21/08 show cooking e cena a cura di Ristorante IL DUCA BIANCO

Sabato 22/08 Ore 21,00 TEATRO AL CASTELLO “IL CANTINIERE GENTILUOMO” a cura del TEATRO DEGLI ACERBI

Domenica 23/08 Ore 9,00 Tradizionale VESPA-RADUNO proposto dalla Pro Loco, solo su prenotazione, con raduno, giro tra le colline del moscato e, per chi vorrà, pranzo su prenotazione a Il Duca Bianco

Ore 12,00 PICNIC al Castello (prenotazione entro il 21 /8)

Premiazione concorso fotografico al don Monticone