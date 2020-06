Botaz presenta “Self made”, il singolo che precede l’uscita del mini album

Botaz è pronto a presentare il suo nuovo brano, Self Made, questo il titolo del singolo del cantante di Asti che, da oggi è disponibile sulle piattaforme digitali e precede l’uscita dell’omonimo album disponibile su cd in autunno.

“Questo progetto musicale nasce dalla volontà dello stesso di esprimere i propri sentimenti che alternano amore e rabbia, sogni e realtà e raccontano un escursus della sua vita in una visione tutta rap e indie, esprimendo sentimenti e storie di come il cantante astigiano si sia fatto strada da solo nello scacchiere della vita e, non è un caso che la copertina del mini album, affidata ad un team di esperti in comunicazione, riproponga questa metafora. Da qui si evince come nulla è lasciato al caso da questo talento che sta raccogliendo consensi e sta preparando una stagione che, passata l’estate pandemica lo vedrà calcare palcoscenici di tutta Italia per far sentire il suo grido…anzi la sua voce” si legge nella nota stampa di presentazione del nuovo brano.