Bonus vacanze, arriva la App per usufruirne

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le indicazioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). L’agevolazione, rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. La misura massima del bonus vacanze è di 150 euro per nuclei di 1 persona, 300 euro per nuclei di 2 persone, 500 euro per nuclei di 3 o più persone.

La richiesta di accesso all’agevolazione si può effettuare dal 1° luglio 2020, da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante una App, denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A., accessibile mediante l’identità SPID o mediante la Carta di identità elettronica (CIE).

Lo sconto è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, alle condizioni previste dall’articolo 176, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.

