Black Lives Matter: anche ad Asti la manifestazione contro ogni forma di discriminazione razziale

Riceviamo e pubblichiamo.

Le associazioni collettivo studentesco Terzo Intermezzo Asti, Casa del Popolo, associazione a sinistra Asti, Arci Asti Langhe Roero, Asti Pride, Fridays for Future Asti, Legambiente, Asti Cambia, Libera Asti, Migrantes, Welcoming Asti, Amnesty International Asti, Unicef, Emergency Alba, Coordinamento Asti Est, Piam Onlus Asti, associazione Ghanese, associazione Gambiani Asti, Asiap, Associazione albanesi, Noix de Kola, ACLI, Caritas, Diavolo rosso, Non una di meno Asti, 6000 sardine Asti, CGIL Asti, consorzio Co.Al.a, Uniti si può,

Progetto Sarah, Anpi e Israt scenderanno in Piazza Statuto nel giorno 20 giugno 2020 alle ore 15.30 per sostenere le manifestazioni del movimento Black Lives Matter contro ogni forma di discriminazione razziale e anche per dare voce a tutti coloro che subiscono episodi di razzismo in Italia.

La manifestazione si svolgerà in maniera statica, seguendo le norme di distanziamento fisico previste dal D.P.C.M in vigore (ricordiamo di indossare le mascherine). Ognuno potrà portare la propria testimonianza con un intervento, il microfono sarà aperto.