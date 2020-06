Bcube di Villanova d’Asti, stasera assemblea pubblica del personale nel piazzale dell’azienda

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Cgil.

Questa sera, 10 Giugno, alle ore 20 si svolgerà a Villanova d’Asti, di fronte ai cancelli della BCUBE, l’assemblea pubblica delle lavoratrici e dei lavoratori di BCUBE e Logistic Operation, al fine di valutare lo stato della trattativa tra l’azienda ed FCA per il rinnovo della commessa in scadenza il 30 giugno prossimo, in vista dello sciopero dell’11 giugno.