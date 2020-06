Asti, venerdì chiusura anticipata per gli sportelli Asp del Servizio Idrico Integrato

Nella giornata di venerdì 26 giugno gli sportelli del Servizio Idrico Integrato di corso Don Minzoni 86 effettueranno una variazione di orario: anticiperanno la chiusura alle ore 13 per consentire lo svolgimento di attività sui sistemi informatici.

Gli sportelli torneranno ad effettuare il regolare orario di apertura da lunedì 29 giugno, con orario continuato dalle ore 8,30 alle ore 16,30, dal lunedì al venerdì.

L’accesso sarà consentito ad un solo utente per nucleo familiare, munito di mascherina, previa rilevazione della temperatura corporea all’ingresso.

Per le attività di sportello del servizio idrico integrato è attivo il numero 800 086190, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato, dalle ore 8 alle ore 13.

Per la segnalazione di irregolarità o interruzioni nella fornitura di acqua è attivo, 24 ore su 24, il numero 800 342433 del pronto intervento.

Rimangono invariati gli orari dello sportello Ecocentro riservato alle utenze non domestiche (solo contatto telefonico al numero 0141.434662, dal lunedì al giovedì, dalle 8,30 alle 12,30), dello sportello per la distribuzione di sacchetti e contenitori per la raccolta dei rifiuti (in via provvisoria, nell’ufficio mobile collocato, in prossimità della sede Asp, in via delle Corse 2, nei pressi nell’ex Piazza d’Armi, da lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30; la consegna dei numeri salva coda termina alle ore 12) e dello sportello abbonamenti parcheggi (dal lunedì al giovedì, dalle 8,30 alle 12,30, e il giovedì anche al pomeriggio, dalle 14,30 alle 16).

Per informazioni: 0141.434611 – www.asp.asti.it