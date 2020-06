Asti, ruba il telefono cellulare ad un passante in Via Cavour: fermato dalla Polizia

Un equipaggio della Polizia di Stato, Squadra Volanti della Questura di Asti nel pomeriggio di ieri, domenica 31 maggio, è intervenuto in via Cavour per un furto di telefono cellulare.

Poco dopo le 18.30 la sala operativa della Questura di Asti ha ricevuto la segnalazione di due stranieri che si stavano allontanando di corsa da via Cavour dopo aver rubato con destrezza un cellulare dal borsello di un passante.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti, grazie alla collaborazione del 40enne astigiano vittima del furto, sono riusciti a bloccare un 20enne di nazionalità algerina che poco prima, assieme ad un altro straniero, aveva avvicinato alle spalle l’uomo riuscendo a sottrargli dal borsello il telefono cellulare.

Il giovane nord africano è stato quindi fermato ed accompagnato in Questura, dove è stato sottoposto a rilievi fotosegnaletici, al termine dei quali è stato indagato per il furto assieme ad un connazionale in corso di identificazione.