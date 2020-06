Asti, riattivazione casette dell’acqua Praia, Torretta e corso Alba

In seguito alla riattivazione della casetta dell’acqua di piazza Campo del Palio, anche i Punti Acqua di via Monti (quartiere Praia), piazzale Manina (quartiere Torretta) e piazzale Doglio (quartiere corso Alba), sono nuovamente attivi.

Le tre casette, gestite dal gruppo torinese SMAT, erogano l’acqua proveniente dai pozzi di Cantarana, la stessa che sgorga dai rubinetti delle abitazioni, costantemente controllata, igienicamente sicura e debatterizzata con raggi UV.

In funzione tutti i giorni, dalle 7 alle 22, distribuiscono acqua in dosi da un litro, refrigerata, naturale o addizionata di anidride carbonica, al costo di 5 centesimi al litro.

Il pagamento dell’acqua può essere effettuato utilizzando la tessera magnetica prepagata in vendita al costo di 5 Euro (credito per l’acquisto dell’acqua escluso) nella sede Asp di corso Don Minzoni 86 (lunedì-giovedì: 8,30-18; venerdì 8.30-16,45), al Circolo Unità Pensionati Asti Est di via Ungaretti 24/B (lunedì-sabato: 15-18) o al Circolo Quartiere Torretta di piazzale Manina 1 (lunedì-martedì 14,30-23; mercoledì-domenica: 8,30-12,30/14,30-23).

Per segnalazioni guasti: 800.060.060

Nella foto, la casetta dell’acqua di piazzale Manina