Asti: riattivata la casetta dell’acqua di piazza Campo del Palio

La casetta dell’acqua di piazza Campo del Palio, sottoposta ad attività di sanificazione e analisi di controllo, è stata riattivata.

In funzione tutti i giorni, dalle 7 alle 22, eroga l’acqua proveniente dai pozzi di Cantarana, la stessa che sgorga dai rubinetti delle abitazioni, costantemente controllata, igienicamente sicura e debatterizzata con raggi UV.

L’acqua è distribuita in dosi da un litro, refrigerata, naturale o addizionata di anidride carbonica, al costo di 5 centesimi al litro.

Nella casetta di piazza Campo del Palio non è momentaneamente consentito il pagamento in contanti. Si può esclusivamente utilizzare la tessera magnetica prepagata in vendita al costo di 5 Euro (credito per l’acquisto dell’acqua escluso) nella sede Asp di corso Don Minzoni 86 (lunedì-giovedì: 8,30-18; venerdì 8.30-16,45), al Circolo Unità Pensionati Asti Est di via Ungaretti 24/B (lunedì-sabato: 15-18) o al Circolo Quartiere Torretta di piazzale Manina 1 (lunedì-martedì 14,30-23; mercoledì-domenica: 8,30-12,30/14,30-23).

Per informazioni: 0141.434611, www.asp.asti.it e App AstiH2O.