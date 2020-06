Asti, riaperta la piscina comunale estiva

Nello stesso giorno in cui è arrivata la comunicazione della mancata riapertura del parco acquatico Asti Lido, ieri domenica 31 maggio, ad Asti ha riaperto la piscina comunale estiva.

Come riportato sul proprio sito internet il Centro Sportivo Roero “ha adottato misure igienico-sanitarie per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 e norme di comportamento che assicurino il distanziamento personale. Per questa situazione nuova sono necessarie regole nuove che riguardano gli spazi fisici e le modalità di organizzaione delle attività.

In questa prima fase partiremo con il solo nuoto libero, le attività didattiche riprenderanno in seguito.”

Come da schema che riportiamo sotto, per gli utenti sono previsti:

– Misurazione temperatura ingresso

– Autodichiarazione sul proprio stato di salute relativamente al Covid-19

– Registrazione dei dati anagrafici per 14 gg.

– Obbligo mascherina ad esclusione dell’interno vache e della postazione lettino

– Distanziamento sociale obbligatorio

– Obbligo doccia SAPONATA prima dell’ingresso in acqua

– L’utilizzo degli armadietti è consentito esclusivamente riponendo i propri indumenti nella borsa personale

– Formazione staff sulle misure delle salute del personale e degli utenti

– Permanenza negli spogliatoi limitata al tempo strettamente necessario

– Ingresso spogliatoi contingentato

– Ingresso vasca contingentato

– Accesso solarium contingentato

Di seguito il regolamento reperibile anche sul sito wwww.centrosportivoroero.it

Linee protocolli CSR attività natatorie Asti