Asti, primo giorno di “rivoluzione” del traffico in Piazza Alfieri con il doppio senso di marcia sul lato dei portici Pogliani

Prove di nuova viabilità con i primi interventi su piazza Alfieri, che porteranno gradualmente alla definitiva modifica. Una “rivoluzione” iniziata il lunedì, perchè meno trafficato rispetto ad altri giorni della settimana.

Fin dalle prime ore del mattino, presenti in piazza il sindaco Rasero con l’assessore Stefania Morra, funzionari e tecnici del Comune e di Asp, ma anche agenti di Polizia municipale con il comandante Riccardo Saracco. In mattinata anche gli assessori Marci Bona e Marcello Coppo, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Boccia e il consigliere Federico Cirone.

“Per questa prima settimana e fino a lunedì prossimo quando ci sarà il secondo step – spiega il sindaco Rasero – la viabilità Nord-Sud sarà possibile sia come l’abbiamo conosciuta in questi decenni (sul lato dei Portici Anfossi), sia nella nuova versione con il doppio senso sul lato dei Portici Pogliani. Procederemo poi la prossima settimana con i cambiamenti successivi e ultimo passo sarà quello di lunedì 13 luglio quando verrà chiusa la parte degli Anfossi (destinata a diventare in parte Ztl e in parte isola pedonale fino a piazza Libertà) e rimarrà soltanto più la viabilità in entrambi i sensi sui Portici Pogliani”. Qualche incertezza degli automobilisti soprattutto alle rotonde, molte le richieste di informazioni e chiarimenti: “Siamo stati in piazza tutta la mattina proprio per verificare eventuali criticità – continua il sindaco Rasero – Nei prossimi giorni garantiremo la presenza della Polizia municipale per abituare poco alla volta i cittadini”. La vera prova sarà mercoledì, quando in piazza ci sarà anche il mercato settimanale.

Dunque, la principale novità di questo primo step, è l’apertura del lato Portici Pogliani al doppio senso di marcia: per ampliare lo spazio sulla carreggiata sono stati eliminati i parcheggi bordo piazza, mentre sono confermati gli spazi riservati ai dehors.

L’altra novità riguarda l’accesso al parcheggio sulla piazza: dal lato Portici Pogliani resta confermato l’ingresso (attraverso la nuova rotatoria), ma non più l’uscita. Confermati ingresso e uscita sul lato dei Portici Anfossi (sotto la Provincia). Tra il palazzo della Provincia e i giardini pubblici è aperta anche la seconda nuova rotonda che regola il passaggio verso la piazza ma anche in direzione corso Einaudi. Percorso obbligato, dai ieri, per le auto in arrivo da via Brofferio: hanno l’obbligo di svolta a destra su corso Einaudi.