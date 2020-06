Asti, per il terzo incontro del ciclo “L’anno che verrà” l’intervento del dottor Paolo Crivelli

Dopo i primi due incontri con don Marco Andina e don Dino Barberis, le riflessioni pubbliche nel cortile del Circolo Acli “Foyer delle Famiglie” (via Milliavacca, 5 – Asti) sui diversi significati di quanto stiamo vivendo riguardo l’emergenza Covid, si spostano in ambito più propriamente medico attraverso l’incontro con il dott. Paolo Crivelli, “Dall’interno della pandemia Covid: una esperienza ospedaliera”.

Nel suo intervento Paolo Crivelli, partendo dagli aspetti medici e dalla sua esperienza diretta in ambito ospedaliero, metterà anche in evidenza come risulta ormai evidente che la pandemia è lo specchio di due crisi planetarie convergenti, quella sanitaria e quella ambientale, secondo il principio per cui sulla Terra tutto è connesso, come affermato dall’Ecologia integrale, caposaldo dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco.

Appuntamento venerdì 3 luglio alle ore 18.30, Circolo Acli “Foyer delle Famiglie”, via Milliavacca, 5 – Asti.

Di seguito la locandina che include anche l’ultimo incontro della serie, la proiezione del film “The milky way”, che si terrà in collaborazione con l’Associazione “Noix de Kola”, il 10 luglio alle ore 21.00.